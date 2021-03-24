Почтальон присвоила пенсии пяти жителей Старого Крыма

Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении 38-летней сотрудницы отделения «Почты России» в Кировской районе.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«В ноябре прошлого года на работу почтальоном ФГУП «Почта России» была принята 38-летняя местная жительница. На работника возложили обязанности по доставке пенсий. Но уже в феврале нынешнего года женщина, получив денежные средства в размере 75 тысяч рублей, присвоила их», — рассказали в пресс-службе.

Чтобы утаить данный факт, в документы отчетности она внесла подложные сведения о получении пенсий пятью пожилыми жителями Старого Крыма. В настоящее время положенная пенсия за февраль 2021 года пожилым людям выплачена, а в прокуратуре настаивает на возбуждении уголовного дела.

Напомним, сегодня в МВД по Республике сообщили о задержании жителя Красногвардейского района, который скрывался от правосудия в Московской области на протяжении 20 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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