Плюс 17 лет вместе: Путину разрешили еща два срока быть президентом

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Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому действующий глава государства может претендовать еще на два президентских срока.

Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента

«Быть избранным президентом можно не более двух сроков», – приводит текст сообщения телеканал RT.

Ограничение по срокам не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок к Конституции России.

Изменения внесены в законодательство для исполнения поправок к Конституции, которые были приняты летом 2020 года по итогам всероссийского голосования.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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