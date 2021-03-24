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Власть

Плюс 17 лет вместе: Путину разрешили еща два срока быть президентом

14:12 среда, 24 марта 2021
Плюс 17 лет вместе: Путину разрешили еща два срока быть президентом

фото © www.kommersant.ru

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому действующий глава государства может претендовать еще на два президентских срока.

Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента

«Быть избранным президентом можно не более двух сроков», – приводит текст сообщения телеканал RT. 

Ограничение по срокам не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок к Конституции России.

Изменения внесены в законодательство для исполнения поправок к Конституции, которые были приняты летом 2020 года по итогам всероссийского голосования.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Плюс 17 лет вместе: Путину разрешили еща два срока быть президентом

Плюс 17 лет вместе: Путину разрешили еща два срока быть президентом

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому действующий глава государства может претендовать еще на два президентских срока.

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