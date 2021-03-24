Власть
Плюс 17 лет вместе: Путину разрешили еща два срока быть президентом
фото © www.kommersant.ru
Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому действующий глава государства может претендовать еще на два президентских срока.
Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты российского парламента
«Быть избранным президентом можно не более двух сроков», – приводит текст сообщения телеканал RT.
Ограничение по срокам не распространяется на тех, кто занимал должность главы государства до вступления в силу поправок к Конституции России.
Изменения внесены в законодательство для исполнения поправок к Конституции, которые были приняты летом 2020 года по итогам всероссийского голосования.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Госдуме разочарованы отказом Германии признать Крым российским. Власти Германии «разочаровывают своим отказом признать Крым российской территорией».
Молодежь Керчи потребовала у министра культуры извиниться за орлольвов. Министр культуры Крыма назвала керченских грифонов орлольвами, которые охраняют ворота в ад.
Еще один крымский депутат рискует остаться без мандата. В администрации президента РФ продолжаются консультации по претендентам в Госдуму от Крыма.
Константинов рад, что власти Украины «вручили ему награду». Спикер парламента Крыма Владимир Константинов назвал «имитацией бурной деятельности со стороны Киева» санкции в отношении его Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Плюс 17 лет вместе: Путину разрешили еща два срока быть президентом
Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому действующий глава государства может претендовать еще на два президентских срока.
«Нет отбоя от желающих»: иностранцы хотят привиться в Крыму российской вакциной
Власти Крыма считают, что иностранные политики очень хотят приехать в Крым, чтобы привиться «Спутником».
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Запасы не бесконечны: эксперты о добыче воды из-под Азовского моря
Разведка и добыча глубинных подземных источников пресной воды под дном Азовского моря, о которой ранее сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, хороша с точки зрения управления знаниями о земле.
21 марта
Авария со свадебным кортежем в Крыму попала на видеовидео
20 марта
Украинские пограничники объяснили условия въезда с Крыма
19 часов назад
Украина проводит стрельбы из «Смерчей» рядом с Крымом
ВСУ провели учения в непосредственной близости от границы с Крымским полуостровом. Об этом сообщается на сайте Вооруженных сил Украины.