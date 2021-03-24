«Нет отбоя от желающих»: иностранцы хотят привиться в Крыму российской вакциной

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Власти Крыма считают, что иностранные политики очень хотят приехать в Крым, чтобы привиться «Спутником».

Прибытие в Крым группы иностранцев, желающих привиться от коронавируса, осложняется действующими ограничениями.

Об этом сообщил глава комитета Госсовета по «народной дипломатии и межнациональным отношениям» Юрий Гемпель.

«Есть сложность только в одном – в ограничительных мерах, которые существуют и в России, и в странах проживания наших друзей. Только в этом. Работа продолжается над этим вопросом. Я думаю, нам удастся преодолеть эти препятствия, опять же в рамках закона, и оказать содействие нашим друзьям из дальнего зарубежья», – пояснил депутат.

Точная дата прибытия иностранцев пока неизвестна, добавил Гемпель.

Ранее сообщалось, что группа политиков и общественных деятелей из Евросоюза изъявили желание привиться в Крыму российской вакциной от коронавируса. По словам Гемпеля, в числе желающих есть европейские депутаты разных уровней.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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