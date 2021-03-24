Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.1
воздух +3
море +9

Коронавирус в Крыму

«Нет отбоя от желающих»: иностранцы хотят привиться в Крыму российской вакциной

14:09 среда, 24 марта 2021
«Нет отбоя от желающих»: иностранцы хотят привиться в Крыму российской вакциной

фото © скрин видео

Власти Крыма считают, что иностранные политики очень хотят приехать в Крым, чтобы привиться «Спутником».

Прибытие в Крым группы иностранцев, желающих привиться от коронавируса, осложняется действующими ограничениями.

Об этом сообщил глава комитета Госсовета по «народной дипломатии и межнациональным отношениям» Юрий Гемпель.

«Есть сложность только в одном – в ограничительных мерах, которые существуют и в России, и в странах проживания наших друзей. Только в этом. Работа продолжается над этим вопросом. Я думаю, нам удастся преодолеть эти препятствия, опять же в рамках закона, и оказать содействие нашим друзьям из дальнего зарубежья», – пояснил депутат.

Точная дата прибытия иностранцев пока неизвестна, добавил Гемпель.

Ранее сообщалось, что группа политиков и общественных деятелей из Евросоюза изъявили желание привиться в Крыму российской вакциной от коронавируса. По словам Гемпеля, в числе желающих есть европейские депутаты разных уровней.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно. За 23 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Медики Крыма узнали о своей средней зарплате. Главный врач Медицинского центра «Семашко» доложила президенту РФ Путину о 73 000 рублей в среднем по больнице.

54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 22 марта на территории Республики Крым подтверждено 54 новых случая коронавирусной инфекции.

В ЕС заявили, что не нуждаются в российской вакцине «Спутник V». Европейский союз не нуждается в российской вакцине от COVID-19 «Спутник V».

Власть
Плюс 17 лет вместе: Путину разрешили еща два срока быть президентом

Плюс 17 лет вместе: Путину разрешили еща два срока быть президентом

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому действующий глава государства может претендовать еще на два президентских срока.

Коронавирус в Крыму
«Нет отбоя от желающих»: иностранцы хотят привиться в Крыму российской вакциной

«Нет отбоя от желающих»: иностранцы хотят привиться в Крыму российской вакциной

Власти Крыма считают, что иностранные политики очень хотят приехать в Крым, чтобы привиться «Спутником».

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Актуальные темы

Запасы не бесконечны: эксперты о добыче воды из-под Азовского моря

Разведка и добыча глубинных подземных источников пресной воды под дном Азовского моря, о которой ранее сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, хороша с точки зрения управления знаниями о земле.

21 марта

Власть
Украина проводит стрельбы из «Смерчей» рядом с Крымом

Украина проводит стрельбы из «Смерчей» рядом с Крымом

ВСУ провели учения в непосредственной близости от границы с Крымским полуостровом. Об этом сообщается на сайте Вооруженных сил Украины.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации