Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов ждет третью волну COVID-19 в Крыму ● В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно ● Украинские пограничники объяснили условия въезда с Крыма ● 54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки ● В ЕС заявили, что не нуждаются в российской вакцине «Спутник V»
«Нет отбоя от желающих»: иностранцы хотят привиться в Крыму российской вакциной
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Власти Крыма считают, что иностранные политики очень хотят приехать в Крым, чтобы привиться «Спутником».
Прибытие в Крым группы иностранцев, желающих привиться от коронавируса, осложняется действующими ограничениями.
Об этом сообщил глава комитета Госсовета по «народной дипломатии и межнациональным отношениям» Юрий Гемпель.
«Есть сложность только в одном – в ограничительных мерах, которые существуют и в России, и в странах проживания наших друзей. Только в этом. Работа продолжается над этим вопросом. Я думаю, нам удастся преодолеть эти препятствия, опять же в рамках закона, и оказать содействие нашим друзьям из дальнего зарубежья», – пояснил депутат.
Точная дата прибытия иностранцев пока неизвестна, добавил Гемпель.
Ранее сообщалось, что группа политиков и общественных деятелей из Евросоюза изъявили желание привиться в Крыму российской вакциной от коронавируса. По словам Гемпеля, в числе желающих есть европейские депутаты разных уровней.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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