Наполняемость водохранилищ Ялты в пять раз меньше необходимого объема

фото © Мэрия Ялты

Суммарный полезный объем Счастливенского и Загорского водохранилищ, обеспечивающих водой Ялту, сегодня составляет 8,5 млн кубометров воды при необходимых 40 млн, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

Врио директора ГУП РК «Водонанал ЮБК» Алексей Григорьев сообщил, что для круглосуточного водоснабжения нужно подавать 70 тысяч кубометров, что сейчас невозможно, поскольку водохранилища наполнены менее чем на четверть.

«При полном наполнении Загорское и Счастливенское водохранилища рассчитаны на 40 миллионов. Ежедневно 29 тысяч кубометров мы берем из Счастливенского водохранилища, и примерно столько же из альтернативных источников – Хаста-Баш, Уч-Кош, озеро Могаби и прочих. Для круглосуточного водоснабжения нужно подавать 70 тысяч кубометров, что сейчас невозможно», — сообщил Алексей Григорьев и добавил, что именно поэтому был введен график: 3 часа утром и 3 часа вечером.

В летний сезон Ялта потребляет свыше ста тысяч кубометров воды ежедневно.

«Наши водохранилища пополняются за счет таяния снегов, но, к сожалению, существенного пополнения пока нет», — отметил Алексей Григорьев и добавил, что именно поэтому прорабатывается возможность альтернативного источника водоснабжения – опреснительной установки, мощностью 20 тысяч кубометров в сутки.

Для того, чтобы сократить потери воды, правительство Крыма выделило 900 миллионов рублей на ремонт внутриквартальных и уличных сетей.

«В эксплуатации Ялтинского водоканала сегодня находится порядка 735 километров сетей, которые нуждаются в ремонте. Водопотери составляют 50%. Благодаря помощи руководства республики, средств ФЦП, адресной инвестиционной программы, где предусмотрены средства на реконструкцию канализационных насосных станций, глубоководных выпусков, а также замену 75 километров водоводов на Форос и «Артек», ситуация в скором времени изменится к лучшему», — резюмировал Алексей Григорьев.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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