Власть
На День смеха власти решили перекрыть Крымский мост
фото © www.kommersant.ru
В конце марта движения по Крымскому мосту может быть частично перекрыто из-за проведения учений.
Об этом сообщает «Служба автомобильных дорог Республики Крым» со ссылкой на Министерство транспорта РФ.
«В период с 00:00 31.03.2021 по 23:59 01.04.2021 возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей Крымского моста в связи с проведением тренировки по противопожарной безопасности. Просим учитывать указанную информацию при совершении поездок, маршруты следования которых проходят через Крымский мост», - говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось, на Кубани ввели режим ЧС в районе Сочи. Речь идет об участке федеральной автомобильной дороги А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия (км 157+500 – км 158+500) в Лазаревском районе Сочи, где произошел оползень, частично разрушивший конструкционные элементы трассы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
С мая в Крым начнут летать самолеты из Калуги и Курска. В мае и июне этого года российские авиакомпании начнут выполнять рейсы в Крым из Калуги и Курска, сообщает пресс-служба аэропорта Симферополя.
Заблокировать сайты: как в Крыму хотят бороться с нелегальными перевозчиками. Минтранс Крыма попросит Роскомнадзор блокировать сайты нелегальных перевозчиков, работающих в республике.
Поезда вместо жилья: железная дорога может оставить жителей Инкермана без крыши над головой. Жители Инкермана рискуют остаться без единственного стадиона, а люди, проживающие на одной из улиц города, и вовсе – без крыши над головой.
В Крым запустят железнодорожные круизы. Власти Крыма и компания «Гранд сервис экспресс» планируют в 2021 году разработать и запустить железнодорожные круизы на полуостров, сообщила пресс-служба регионального министерства курортов и туризма.
Плюс 17 лет вместе: Путину разрешили еща два срока быть президентом
Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому действующий глава государства может претендовать еще на два президентских срока.
«Нет отбоя от желающих»: иностранцы хотят привиться в Крыму российской вакциной
Власти Крыма считают, что иностранные политики очень хотят приехать в Крым, чтобы привиться «Спутником».
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Запасы не бесконечны: эксперты о добыче воды из-под Азовского моря
Разведка и добыча глубинных подземных источников пресной воды под дном Азовского моря, о которой ранее сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, хороша с точки зрения управления знаниями о земле.
21 марта
Авария со свадебным кортежем в Крыму попала на видеовидео
20 марта
Украинские пограничники объяснили условия въезда с Крыма
19 часов назад
Украина проводит стрельбы из «Смерчей» рядом с Крымом
ВСУ провели учения в непосредственной близости от границы с Крымским полуостровом. Об этом сообщается на сайте Вооруженных сил Украины.