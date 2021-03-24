На День смеха власти решили перекрыть Крымский мост

фото © www.kommersant.ru

В конце марта движения по Крымскому мосту может быть частично перекрыто из-за проведения учений.

Об этом сообщает «Служба автомобильных дорог Республики Крым» со ссылкой на Министерство транспорта РФ.

«В период с 00:00 31.03.2021 по 23:59 01.04.2021 возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей Крымского моста в связи с проведением тренировки по противопожарной безопасности. Просим учитывать указанную информацию при совершении поездок, маршруты следования которых проходят через Крымский мост», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, на Кубани ввели режим ЧС в районе Сочи. Речь идет об участке федеральной автомобильной дороги А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия (км 157+500 – км 158+500) в Лазаревском районе Сочи, где произошел оползень, частично разрушивший конструкционные элементы трассы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

С мая в Крым начнут летать самолеты из Калуги и Курска. В мае и июне этого года российские авиакомпании начнут выполнять рейсы в Крым из Калуги и Курска, сообщает пресс-служба аэропорта Симферополя.

Заблокировать сайты: как в Крыму хотят бороться с нелегальными перевозчиками. Минтранс Крыма попросит Роскомнадзор блокировать сайты нелегальных перевозчиков, работающих в республике.

Поезда вместо жилья: железная дорога может оставить жителей Инкермана без крыши над головой. Жители Инкермана рискуют остаться без единственного стадиона, а люди, проживающие на одной из улиц города, и вовсе – без крыши над головой.

В Крым запустят железнодорожные круизы. Власти Крыма и компания «Гранд сервис экспресс» планируют в 2021 году разработать и запустить железнодорожные круизы на полуостров, сообщила пресс-служба регионального министерства курортов и туризма.