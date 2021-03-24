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Происшествия

Мошенница из Омска выманила у бизнесменов 30 млн и уехала в Ялту

11:27 среда, 24 марта 2021

Жительница Омска обманула четверых предпринимателей и сбежала в Ялту, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Омской области.

По данным ведомства, мошенница представлялась сотрудницей регионального Минтруда и сообщала коммерсантам, что занимается проведением конкурсов на получение грантов в поддержку малого бизнеса.

«Она убеждала предпринимателей, что выплата субсидии возможна только после подтверждения их платежеспособности. Для этого бизнесмены передавали фигурантке определенную сумму в наличных, которую она гарантировала вернуть сразу после выдачи гранта. Однако обещанные обязательства аферистка не исполнила», - говорится в сообщении.

Чтобы сделка не вызывала сомнений, обвиняемая назначала встречи с клиентами около входа в здание министерства и оставляла расписки в получении средств. Так за год она обманула троих жителей Омска и одну женщину из Новосибирска. Мошенница насобирала таким способом более 30 млн рублей и сбежала в Ялту, где ее задержали сотрудники уголовного розыска.

Сейчас дело с обвинительным заключением передано в суд. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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