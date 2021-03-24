Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.1
воздух +3
море +9

Власть

Менее 5% украинцев смогли избавиться от своей земли в Крыму

12:44 среда, 24 марта 2021
Менее 5% украинцев смогли избавиться от своей земли в Крыму

фото © Новости Крыма

Минимум 500 земельных участков на территории Республики Крым перестали принадлежать иностранным гражданам после выхода указа президента России Владимира Путина о запрете для иностранных граждан владения землей на приграничных территориях.

Об этом сообщает РБК.

По информации издания, полученной от Госкомитета по госрегистрации и кадастру республики, до 20 марта 2020 года, когда указ был подписан, иностранные граждане являлись владельцами 11,5 тысячи участков на территории Крыма. По данным на 1 января 2021 года, то есть, за два с половиной месяца до вступления указа в силу, это число сократилось до 11 тысяч.

Напомним, указ президента России, запрещающий иностранным гражданам владеть землей в приграничных территориях РФ, был подписан 20 марта 2020 года. Речь идет о владении земельными участками в нескольких регионах России, в число которых входят Республика Крым с Севастополем. В республике под действие указа попадают участки, расположенные на 19 из 27 муниципальных образований, в Севастополе – на восьми из десяти внутригородских муниципальных образований.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Киев отреагировал на запрет украинцам владеть землей в Крыму. В Украине считают, что указ Путина «не влечет правовых последствий, его обсудят на Крымской платформе».

Завтра у украинцев начнут отбирать землю в Крыму. В субботу 20 марта истекает срок, отведенный иностранцам и лицам без гражданства на отчуждение прав собственности на земельные участки, расположенные на приграничных территориях Крыма.

Крым хотят застроить «льготными» отелями, землю для этого заберут у граждан Украины. Правительство России запустило программу льготного кредитования строительства отелей в Крыму.

Российский бизнес боится инвестировать в сельское хозяйство Крыма. Союз сыроваров России направил обращение к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой взять под личный контроль ситуацию с судебными претензиями местного минимущества к собственнику частной фермы «Феодоро» в Белогорском районе Денису Ваньже.

Власть
Плюс 17 лет вместе: Путину разрешили еща два срока быть президентом

Плюс 17 лет вместе: Путину разрешили еща два срока быть президентом

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому действующий глава государства может претендовать еще на два президентских срока.

Коронавирус в Крыму
«Нет отбоя от желающих»: иностранцы хотят привиться в Крыму российской вакциной

«Нет отбоя от желающих»: иностранцы хотят привиться в Крыму российской вакциной

Власти Крыма считают, что иностранные политики очень хотят приехать в Крым, чтобы привиться «Спутником».

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Актуальные темы

Запасы не бесконечны: эксперты о добыче воды из-под Азовского моря

Разведка и добыча глубинных подземных источников пресной воды под дном Азовского моря, о которой ранее сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, хороша с точки зрения управления знаниями о земле.

21 марта

Власть
Украина проводит стрельбы из «Смерчей» рядом с Крымом

Украина проводит стрельбы из «Смерчей» рядом с Крымом

ВСУ провели учения в непосредственной близости от границы с Крымским полуостровом. Об этом сообщается на сайте Вооруженных сил Украины.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации