Менее 5% украинцев смогли избавиться от своей земли в Крыму

фото © Новости Крыма

Минимум 500 земельных участков на территории Республики Крым перестали принадлежать иностранным гражданам после выхода указа президента России Владимира Путина о запрете для иностранных граждан владения землей на приграничных территориях.

Об этом сообщает РБК.

По информации издания, полученной от Госкомитета по госрегистрации и кадастру республики, до 20 марта 2020 года, когда указ был подписан, иностранные граждане являлись владельцами 11,5 тысячи участков на территории Крыма. По данным на 1 января 2021 года, то есть, за два с половиной месяца до вступления указа в силу, это число сократилось до 11 тысяч.

Напомним, указ президента России, запрещающий иностранным гражданам владеть землей в приграничных территориях РФ, был подписан 20 марта 2020 года. Речь идет о владении земельными участками в нескольких регионах России, в число которых входят Республика Крым с Севастополем. В республике под действие указа попадают участки, расположенные на 19 из 27 муниципальных образований, в Севастополе – на восьми из десяти внутригородских муниципальных образований.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Киев отреагировал на запрет украинцам владеть землей в Крыму. В Украине считают, что указ Путина «не влечет правовых последствий, его обсудят на Крымской платформе».

Завтра у украинцев начнут отбирать землю в Крыму. В субботу 20 марта истекает срок, отведенный иностранцам и лицам без гражданства на отчуждение прав собственности на земельные участки, расположенные на приграничных территориях Крыма.

Крым хотят застроить «льготными» отелями, землю для этого заберут у граждан Украины. Правительство России запустило программу льготного кредитования строительства отелей в Крыму.

Российский бизнес боится инвестировать в сельское хозяйство Крыма. Союз сыроваров России направил обращение к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой взять под личный контроль ситуацию с судебными претензиями местного минимущества к собственнику частной фермы «Феодоро» в Белогорском районе Денису Ваньже.