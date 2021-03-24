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Менее 5% украинцев смогли избавиться от своей земли в Крыму
фото © Новости Крыма
Минимум 500 земельных участков на территории Республики Крым перестали принадлежать иностранным гражданам после выхода указа президента России Владимира Путина о запрете для иностранных граждан владения землей на приграничных территориях.
Об этом сообщает РБК.
По информации издания, полученной от Госкомитета по госрегистрации и кадастру республики, до 20 марта 2020 года, когда указ был подписан, иностранные граждане являлись владельцами 11,5 тысячи участков на территории Крыма. По данным на 1 января 2021 года, то есть, за два с половиной месяца до вступления указа в силу, это число сократилось до 11 тысяч.
Напомним, указ президента России, запрещающий иностранным гражданам владеть землей в приграничных территориях РФ, был подписан 20 марта 2020 года. Речь идет о владении земельными участками в нескольких регионах России, в число которых входят Республика Крым с Севастополем. В республике под действие указа попадают участки, расположенные на 19 из 27 муниципальных образований, в Севастополе – на восьми из десяти внутригородских муниципальных образований.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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