Водный кризис
Развитие сюжета: Когда Крым сможет уйти от графиков подачи воды? ● Наполняемость водохранилищ Ялты в пять раз меньше необходимого объема ● В Крыму предложили сбрасывать в Сиваш рассол от опреснительных станций ● В Крым хотят закачать воду из реки Дон ● Аксенов думает, что закрытие автомоек не улучшит график подачи воды в Симферополе
Крымские отели начали устанавливать собственные опреснительные установки
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Крымские отели для бесперебойного обеспечения водой своих постояльцев устанавливают собственные опреснительные установки.
Об этом сообщила заместитель министра курортов и туризма республики Юлия Мартыненко.
«Объекты размещения начинают, кто-то уже начал, кто-то начинает, использовать опреснительные установки. Например, отель в Новом Свете уже установил себе такую опреснительную установку. Она небольшой мощности, но обеспечивает деятельность отеля в полном объеме. Та же Mriya Resort в этом году в начале курортного сезона планирует установить собственную опреснительную установку, чтобы отель смог нормально функционировать», – сказала Мартыненко.
По ее словам, более 80% отелей установили накопительные резервуары, еще около 10% используют собственные скважины. Резервуары для воды в отелях начали устанавливать еще в украинский период, поскольку часть средств размещения воду из Северо-Крымского канала не получала вовсе. Например, отели в Алуште и Ялте брали воду из местных водохранилищ. При этом имеющиеся резервуары могут обеспечить отели водой не более чем на три дня.
«Рассмотрев имеющееся количество объектов размещения на сегодняшний день, в том числе так называемый теневой сектор, мы подсчитали, исходя из норм расчета потребления воды, утвержденных приказом минстроя РФ в декабре прошлого года, что на обеспечение деятельности этих объектов необходимо в сутки около 60 млн 200 тыс литров воды. Это при 100-процентной заполняемости. Чтобы обеспечить резервуарами этот объем воды, необходимо где-то 451,5 млрд рублей», – подчеркнула Мартыненко.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Крымские отели начали устанавливать собственные опреснительные установки
Крымские отели для бесперебойного обеспечения водой своих постояльцев устанавливают собственные опреснительные установки.
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