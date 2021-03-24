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Выбросы в Северном Крыму

Крымчане завалили исками «Титановые инвестиции»

Крымчане завалили исками «Титановые инвестиции»

фото © Новости Крыма

Красноперекопский районный суд принял к рассмотрению 36 гражданских исков к бывшему руководителю Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» Андрею Акулову.

С середины августа по сентябрь 2018 года в кислотонакопителе филиала в результате превышения концентрации серной кислоты и высокой температуры наружного воздуха произошла серия выбросов загрязняющих веществ в атмосферу города Армянск и села Перекоп, что повлекло массовое заболевание жителей этих населенных пунктов.

Следствие предъявило Акулову обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды и по неосторожности массовое заболевание людей) и ч. 2 ст. 251 УК РФ (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, если эти деяния повлекли загрязнение или изменение природных свойств воздуха, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека).Пострадавшими признаны 230 человек.

В феврале суд начал рассматривать дело Акулова. Одновременно начали поступать иски от жителей Армянска и Перекопа.

Сначала было подано 14 претензий, сегодня – еще 36. Суммы требуемых компенсаций не озвучиваются.

Отметим, что исками завалили не только бывшего директора предприятия, но сам Армянский филиал «Титановых инвестиций»: ГУП «Черноморнефтегаз» предъявил иск на сумму свыше 1 млрд рублей, ГУП «Крымгазсети» – на 157 млн, ГУП «Крымэнерго» – почти на 1 млрд.

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В тексте использованы материалы: Новый день

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