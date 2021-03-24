Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.0
воздух +1
море +9

Власть

«Крымавтодор» нарисует разметку на крымских дорогах на 250 млн рублей

16:24 среда, 24 марта 2021

Республиканское госпредприятие «Крымавтодор» определено единственным подрядчиком, которому предстоит нанести разметку на крымских дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Соответствующее распоряжение главы Республики Крым Сергея Аксенова опубликовано на республиканском правительственном портале.

«Определить ГУП РК «Крымавтодор» единственным подрядчиком по государственным и муниципальным контрактам, предметом которых является выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, находящихся в государственной собственности РК или муниципальной собственности муниципальных образований РК», - говорится в тексте распоряжения.

Приложение к документу поясняет, что речь идет о нанесении разметки на региональных и межмуниципальных дорогах на сумму 252,7 млн рублей, а также об установке автопавильонов на остановочных пунктах таких дорог на сумму 58 млн рублей.

Также документ оговаривает размер авансового платежа по каждому контракту - не более 30% от его цены. А вот конкретные сроки проведения этих работ не обозначены: «Срок, на который заключаются контракты, определяется в соответствии со сроком действия лимитов бюджетных обязательств заказчика работ», - сказано на этот счет в распоряжении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Движение на одной из севастопольских улиц стало односторонним. Новые правила начинают действовать с 26 марта, но запрещающие знаки уже установили.

С мая в Крым начнут летать самолеты из Калуги и Курска. В мае и июне этого года российские авиакомпании начнут выполнять рейсы в Крым из Калуги и Курска, сообщает пресс-служба аэропорта Симферополя.

Заблокировать сайты: как в Крыму хотят бороться с нелегальными перевозчиками. Минтранс Крыма попросит Роскомнадзор блокировать сайты нелегальных перевозчиков, работающих в республике.

Поезда вместо жилья: железная дорога может оставить жителей Инкермана без крыши над головой. Жители Инкермана рискуют остаться без единственного стадиона, а люди, проживающие на одной из улиц города, и вовсе – без крыши над головой.

Водный кризис
Крымские отели начали устанавливать собственные опреснительные установки

Крымские отели начали устанавливать собственные опреснительные установки

Крымские отели для бесперебойного обеспечения водой своих постояльцев устанавливают собственные опреснительные установки.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Власть
Плюс 17 лет вместе: Путину разрешили еща два срока быть президентом

Плюс 17 лет вместе: Путину разрешили еща два срока быть президентом

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому действующий глава государства может претендовать еще на два президентских срока.

Актуальные темы

Запасы не бесконечны: эксперты о добыче воды из-под Азовского моря

Разведка и добыча глубинных подземных источников пресной воды под дном Азовского моря, о которой ранее сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, хороша с точки зрения управления знаниями о земле.

21 марта

Власть
На День смеха власти решили перекрыть Крымский мост

На День смеха власти решили перекрыть Крымский мост

В конце марта движения по Крымскому мосту может быть частично перекрыто из-за проведения учений.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации