Власть
«Крымавтодор» нарисует разметку на крымских дорогах на 250 млн рублей
Республиканское госпредприятие «Крымавтодор» определено единственным подрядчиком, которому предстоит нанести разметку на крымских дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения.
Соответствующее распоряжение главы Республики Крым Сергея Аксенова опубликовано на республиканском правительственном портале.
«Определить ГУП РК «Крымавтодор» единственным подрядчиком по государственным и муниципальным контрактам, предметом которых является выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, находящихся в государственной собственности РК или муниципальной собственности муниципальных образований РК», - говорится в тексте распоряжения.
Приложение к документу поясняет, что речь идет о нанесении разметки на региональных и межмуниципальных дорогах на сумму 252,7 млн рублей, а также об установке автопавильонов на остановочных пунктах таких дорог на сумму 58 млн рублей.
Также документ оговаривает размер авансового платежа по каждому контракту - не более 30% от его цены. А вот конкретные сроки проведения этих работ не обозначены: «Срок, на который заключаются контракты, определяется в соответствии со сроком действия лимитов бюджетных обязательств заказчика работ», - сказано на этот счет в распоряжении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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