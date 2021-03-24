Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 36 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в правительстве города.

Скончались трое заболевших. 35 человек выписаны с выздоровлением. Всего с начала пандемии в Севастополе диагноз COVID-19 был поставлен у 12 941 человек. Выздоровели 12 005 пациентов, 555 не смогли победить недуг.

Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки в республике выявлено 56 новых случаев заражения COVID-19. Пятеро пациентов скончались, 333 выздоровели.

Всего с начала пандемии в Крыму новой коронавирусной инфекцией заболели 37 166 человек. Умерли 1040 пациентов. Выздоровел 34 692 человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов ждет третью волну COVID-19 в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил о вероятности третьей волны распространения коронавируса.

В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно. За 23 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Медики Крыма узнали о своей средней зарплате. Главный врач Медицинского центра «Семашко» доложила президенту РФ Путину о 73 000 рублей в среднем по больнице.

54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 22 марта на территории Республики Крым подтверждено 54 новых случая коронавирусной инфекции.