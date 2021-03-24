Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: «Нет отбоя от желающих»: иностранцы хотят привиться в Крыму российской вакциной ● Аксенов ждет третью волну COVID-19 в Крыму ● В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно ● Украинские пограничники объяснили условия въезда с Крыма ● 54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 36 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в правительстве города.
Скончались трое заболевших. 35 человек выписаны с выздоровлением. Всего с начала пандемии в Севастополе диагноз COVID-19 был поставлен у 12 941 человек. Выздоровели 12 005 пациентов, 555 не смогли победить недуг.
Как ранее сообщалось, за прошедшие сутки в республике выявлено 56 новых случаев заражения COVID-19. Пятеро пациентов скончались, 333 выздоровели.
Всего с начала пандемии в Крыму новой коронавирусной инфекцией заболели 37 166 человек. Умерли 1040 пациентов. Выздоровел 34 692 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов ждет третью волну COVID-19 в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил о вероятности третьей волны распространения коронавируса.
В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно. За 23 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 56 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 6 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Медики Крыма узнали о своей средней зарплате. Главный врач Медицинского центра «Семашко» доложила президенту РФ Путину о 73 000 рублей в среднем по больнице.
54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 22 марта на территории Республики Крым подтверждено 54 новых случая коронавирусной инфекции.
Плюс 17 лет вместе: Путину разрешили еща два срока быть президентом
Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому действующий глава государства может претендовать еще на два президентских срока.
«Нет отбоя от желающих»: иностранцы хотят привиться в Крыму российской вакциной
Власти Крыма считают, что иностранные политики очень хотят приехать в Крым, чтобы привиться «Спутником».
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Запасы не бесконечны: эксперты о добыче воды из-под Азовского моря
Разведка и добыча глубинных подземных источников пресной воды под дном Азовского моря, о которой ранее сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, хороша с точки зрения управления знаниями о земле.
21 марта
Авария со свадебным кортежем в Крыму попала на видеовидео
20 марта
Украинские пограничники объяснили условия въезда с Крыма
19 часов назад
Украина проводит стрельбы из «Смерчей» рядом с Крымом
ВСУ провели учения в непосредственной близости от границы с Крымским полуостровом. Об этом сообщается на сайте Вооруженных сил Украины.