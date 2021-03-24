Когда Крым сможет уйти от графиков подачи воды?

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Если ситуация с наполняемостью водохранилищ в Крыму останется на прежнем уровне, то это позволит смягчить графики подачи воды.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

«Перспективы у нас нормальные. Пока речь об уходе от графиков в течение двух-трех недель не идет. Но мы очень внимательно наблюдаем за притоками и, если хотя бы эта тенденция (пополнение водохранилищ – ред.) сохранится, то с середины апреля мы, вероятно, переведем город в режим «минус ночь». Вода будет поступать в дома с пяти утра», - рассказал он.

Ранее сообщалось, что, по словам Баженова, качество воды в Симферополе значительно улучшилось, грязной воды в кранах жителей столицы Крыма больше быть не должно. Речь идет о воде с аптечным и болотным запахом, на которую жаловались симферопольцы в январе.

По словам кандидата химических наук, доцента кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии ТА КФУ им. Вернадского Константина Работягова, вода с «аптечным» запахом или пахнущая бытовой химией пригодна для потребления. Гораздо опаснее запах «гнилого болота».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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