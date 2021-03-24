Водный кризис
Развитие сюжета: Наполняемость водохранилищ Ялты в пять раз меньше необходимого объема ● В Крыму предложили сбрасывать в Сиваш рассол от опреснительных станций ● В Крым хотят закачать воду из реки Дон ● Аксенов думает, что закрытие автомоек не улучшит график подачи воды в Симферополе ● «Хвастаться нечем»: власти Крыма рассказали о притоках в водохранилища
Когда Крым сможет уйти от графиков подачи воды?
фото © Podrobnosti.ua
Если ситуация с наполняемостью водохранилищ в Крыму останется на прежнем уровне, то это позволит смягчить графики подачи воды.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.
«Перспективы у нас нормальные. Пока речь об уходе от графиков в течение двух-трех недель не идет. Но мы очень внимательно наблюдаем за притоками и, если хотя бы эта тенденция (пополнение водохранилищ – ред.) сохранится, то с середины апреля мы, вероятно, переведем город в режим «минус ночь». Вода будет поступать в дома с пяти утра», - рассказал он.
Ранее сообщалось, что, по словам Баженова, качество воды в Симферополе значительно улучшилось, грязной воды в кранах жителей столицы Крыма больше быть не должно. Речь идет о воде с аптечным и болотным запахом, на которую жаловались симферопольцы в январе.
По словам кандидата химических наук, доцента кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии ТА КФУ им. Вернадского Константина Работягова, вода с «аптечным» запахом или пахнущая бытовой химией пригодна для потребления. Гораздо опаснее запах «гнилого болота».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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