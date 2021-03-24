Общество
Какой сегодня праздник 24 марта
фото © pixabay.com
Сегодня, 24 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
Международный день борьбы с депрессией (International Day against Depression)
Фото pixabay.com
Ежегодно 24 марта во многих странах мира отмечают – Международный день борьбы с депрессией.
Депрессия – это болезненное психопатологическое состояние, которое приобретает затяжной, тяжелый характер. С каждым годом депрессия становится все более распространенной и уже встречается больше, чем у 20% населения, доставляя страдания пациентам и их близким.
На фоне депрессии у людей резко понижается социальная адаптация, обучаемость и работоспособность, снижается интерес к жизни. Человек, страдающий депрессией не способен переживать положительные эмоции. Важно отметить, что особая опасность депрессии в суицидальных наклонностях больного. Эта болезнь однозначно требует незамедлительного лечения.
Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day)
Фото pixabay.com
Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day) отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно 24 марта — в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох (Robert Koch) объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза.
Цель проведения информационной кампании – привлечение внимания общества к проблемам противотуберкулезной работы, информирование населения о заболеваемости и мерах ее профилактики.
Всемирный день борьбы с туберкулезом предоставляет платформу для пациентов, членов их семей, неравнодушных к данной проблеме граждан, организаций гражданского общества, медицинских работников, вовлеченных в оказание медицинской помощи пациентам с туберкулезом, лиц, формирующих политику в области здравоохранения, партнеров в области развития и других заинтересованных сторон и обсудить наиболее актуальные вопросы в организации диагностики и лечения туберкулеза.
Ефимов день
Народный праздник «Ефимов день» отмечается 24 марта (по старому стилю - 11 марта). В церковном календаре это день почтения памяти архиепископа Евфимия II, жившего в 15 веке. Другие названия праздника: «Ефим», «Евфимий», «Софрон», «Заря-кукушка».
Также сегодня, 24 марта, отмечают такие праздники:
- День штурманской службы ВВС РФ
- День фтизиатра
- День вверх тормашками
- День рождения куриного окорочка
- День изюма в шоколаде (National Chocolate Raisin Day) в США
- День посадки деревьев в Уганде
- Национальный день жизни в Польше
- День сырного стейка (National Cheesesteak Day) в США
- Операция НАТО против Югославии
- День памяти ради истины и справедливости в Аргентине
- День соглашения на Северных Марианских островах
Сегодня именины празднуют: Иван, Ефим, Георгий, Лин, Берта, Софрон, Саторин, Асклипиад, Епимах, Македон, Патрикий, Пионий, Сабина.
Что происходило 24 марта в прошлые годы
1155 - Юрий Долгорукий вступил на престол в Киеве.
1603 - В связи со смертью английской королевы Елизаветы троны Англии и Шотландии объединены.
1721 - Иоганн Себастьян Бах написал шестой «Бранденбургский концерт».
1882 - Роберт Кох объявляет об открытии возбудителя туберкулеза.
1896 - В Афинах открылись Первые Олимпийские Игры.
1932 - В Тайланде без кровопролития результате переворота устанавливается конституционная монархия.
1933 - Вступает в действие закон, накануне принятый немецким парламентом (69% голосов), который передает правительства законодательную власть и фактически приостанавливает действие конституции. Этим самым вся власть легально переходит к Гитлеру.
1956 - Реабилитирован русский историк Лев Гумилев, который находился в лагерях по обвинению в контрреволюционной деятельности.
1975 - Мухаммед Али техническим нокаутом отстаивает титул чемпиона мира против Чака Вепнера в Кливленде.
1976 - Военный переворот в Аргентине; течение следующих 6 лет от государственного террора погибло около 30 000 человек.
1980 - В Сальвадоре убит архиепископ Оскар Ромеро, что стало поводом к десятилетней гражданской войне.
1989 - Танкер Эксон Вальдез наталкивается на риф вблизи Аляски и губит 40 000 тонн нефти.
1990 - Ислам Каримов становится президентом Узбекистана.
1999 - Войска НАТО начали авиационные атаки против сербских целей.
1999 - В результате пожара в туннеле под Монбланом погибает 39 человек.
1999 - В национальном парке Тсаво в Кении в результате аварии пассажирского поезда гибнет 36 человек, 200 травмированы.
2001 - Владимир Кличко выиграет техническим нокаутом бой против Дерика Джефферсона в Мюнхене.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 24 марта. Какие праздники будут завтра?
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастопольский театр танца представит зрителям обновленное «Аргентинское танго». Любителей творчества знаменитого аргентинского композитора Астора Пьяццоллы вновь ожидает встреча с его произведениями на севастопольской сцене.
Какой сегодня праздник 22 марта. Сегодня, 22 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 21 марта. Сегодня, 21 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 20 марта. Сегодня, 20 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Какой сегодня праздник 24 марта фото
Сегодня, 24 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Российские силовики выявил новые преступления экс-чиновника из Евпатории Тюрягина
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывших начальника департамента городского хозяйства администрации Евпатории и директора одного из муниципальных унитарных предприятий (МУП), которых подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями.
Власти Севастополя хотят запретить секс-шопы
В Севастополе думают, что «открытие интим-магазина на Большой Морской несет угрозу патриотическому и морально-ценностному воспитанию горожан».
«Хвастаться нечем»: власти Крыма рассказали о притоках в водохранилища
Глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что за последнюю неделю существенных притоков в водохранилища полуострова не наблюдается.
18 часов назад
Медики Крыма узнали о своей средней зарплате
13 часов назад
В Крым хотят закачать воду из реки Дон
13 часов назад
Заблокировать сайты: как в Крыму хотят бороться с нелегальными перевозчиками
Минтранс Крыма попросит Роскомнадзор блокировать сайты нелегальных перевозчиков, работающих в республике.