Какой сегодня праздник 24 марта

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Сегодня, 24 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день борьбы с депрессией (International Day against Depression)

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Ежегодно 24 марта во многих странах мира отмечают – Международный день борьбы с депрессией.

Депрессия – это болезненное психопатологическое состояние, которое приобретает затяжной, тяжелый характер. С каждым годом депрессия становится все более распространенной и уже встречается больше, чем у 20% населения, доставляя страдания пациентам и их близким.

На фоне депрессии у людей резко понижается социальная адаптация, обучаемость и работоспособность, снижается интерес к жизни. Человек, страдающий депрессией не способен переживать положительные эмоции. Важно отметить, что особая опасность депрессии в суицидальных наклонностях больного. Эта болезнь однозначно требует незамедлительного лечения.

Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day)

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Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day) отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно 24 марта — в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох (Robert Koch) объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза.

Цель проведения информационной кампании – привлечение внимания общества к проблемам противотуберкулезной работы, информирование населения о заболеваемости и мерах ее профилактики.

Всемирный день борьбы с туберкулезом предоставляет платформу для пациентов, членов их семей, неравнодушных к данной проблеме граждан, организаций гражданского общества, медицинских работников, вовлеченных в оказание медицинской помощи пациентам с туберкулезом, лиц, формирующих политику в области здравоохранения, партнеров в области развития и других заинтересованных сторон и обсудить наиболее актуальные вопросы в организации диагностики и лечения туберкулеза.

Ефимов день

Народный праздник «Ефимов день» отмечается 24 марта (по старому стилю - 11 марта). В церковном календаре это день почтения памяти архиепископа Евфимия II, жившего в 15 веке. Другие названия праздника: «Ефим», «Евфимий», «Софрон», «Заря-кукушка».

Также сегодня, 24 марта, отмечают такие праздники:

- День штурманской службы ВВС РФ

- День фтизиатра

- День вверх тормашками

- День рождения куриного окорочка

- День изюма в шоколаде (National Chocolate Raisin Day) в США

- День посадки деревьев в Уганде

- Национальный день жизни в Польше

- День сырного стейка (National Cheesesteak Day) в США

- Операция НАТО против Югославии

- День памяти ради истины и справедливости в Аргентине

- День соглашения на Северных Марианских островах

Сегодня именины празднуют: Иван, Ефим, Георгий, Лин, Берта, Софрон, Саторин, Асклипиад, Епимах, Македон, Патрикий, Пионий, Сабина.

Что происходило 24 марта в прошлые годы

1155 - Юрий Долгорукий вступил на престол в Киеве.

1603 - В связи со смертью английской королевы Елизаветы троны Англии и Шотландии объединены.

1721 - Иоганн Себастьян Бах написал шестой «Бранденбургский концерт».

1882 - Роберт Кох объявляет об открытии возбудителя туберкулеза.

1896 - В Афинах открылись Первые Олимпийские Игры.

1932 - В Тайланде без кровопролития результате переворота устанавливается конституционная монархия.

1933 - Вступает в действие закон, накануне принятый немецким парламентом (69% голосов), который передает правительства законодательную власть и фактически приостанавливает действие конституции. Этим самым вся власть легально переходит к Гитлеру.

1956 - Реабилитирован русский историк Лев Гумилев, который находился в лагерях по обвинению в контрреволюционной деятельности.

1975 - Мухаммед Али техническим нокаутом отстаивает титул чемпиона мира против Чака Вепнера в Кливленде.

1976 - Военный переворот в Аргентине; течение следующих 6 лет от государственного террора погибло около 30 000 человек.

1980 - В Сальвадоре убит архиепископ Оскар Ромеро, что стало поводом к десятилетней гражданской войне.

1989 - Танкер Эксон Вальдез наталкивается на риф вблизи Аляски и губит 40 000 тонн нефти.

1990 - Ислам Каримов становится президентом Узбекистана.

1999 - Войска НАТО начали авиационные атаки против сербских целей.

1999 - В результате пожара в туннеле под Монбланом погибает 39 человек.

1999 - В национальном парке Тсаво в Кении в результате аварии пассажирского поезда гибнет 36 человек, 200 травмированы.

2001 - Владимир Кличко выиграет техническим нокаутом бой против Дерика Джефферсона в Мюнхене.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 24 марта. Какие праздники будут завтра?

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