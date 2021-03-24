Власть
Движение на одной из севастопольских улиц стало односторонним
Новые правила начинают действовать с 26 марта, но запрещающие знаки уже установили.
На участке от улицы Адмирала Юмашева до улицы Степаняна в Гагаринском районе Севастополя вводится одностороннее движение. Об этом сообщила пресс-служба городского правительства.
Новая схема движения будет организована от дома №9 до дома №11. Отмечается, что нововведение начнет действовать с 26 марта, но там уже установили соответствующие запрещающие знаки.
Севастопольские автомобилисты высказываются против такого решения, так как некоторым теперь будет неудобно выезжать с прилегающих улиц, а некоторые предположили, что в районе улицы Степаняна теперь будут большие заторы.
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