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Происшествия

До 20 лет за 115 свертков с наркотиками грозит жителю Алушты

Полицейские задержали в Алуште подозреваемого в наркоторговле 30-летнего местного жителя.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Отмечается, что мужчина купил в интернете крупную партию наркотиков и сделал по всему городу множество тайников. При задержании у него изъяли 115 свертков с производным N-метилэфедрона.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Сейчас он находится под стражей, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Полиция «накрыла» наркопритон в Симферополе. Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков выявили в Симферополе наркопритон, организованный ранее судимым местным жителем.

Крымчанин с «солью» в ботинке убегал от сотрудников ДПС по проезжей части. В селе Мирное Симферопольского района инспекторы ДПС изъяли наркотики у пассажира автомобиля, который пытался скрыться в ходе проверки документов.

В Крыму за неделю изъяли более 13 тысяч доз наркотиков. За прошлую неделю полицейские в Крыму изъяли более 13 тысяч средне-разовых доз наркотиков.

Севастополец пойдет под суд за трехлетнюю «карьеру» в наркоторговле. Севастопольца будут судить за незаконный сбыт наркотиков. 24-летний местный житель три года продавал запрещенные вещества через интернет.

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