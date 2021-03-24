Происшествия
До 20 лет за 115 свертков с наркотиками грозит жителю Алушты
Полицейские задержали в Алуште подозреваемого в наркоторговле 30-летнего местного жителя.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Отмечается, что мужчина купил в интернете крупную партию наркотиков и сделал по всему городу множество тайников. При задержании у него изъяли 115 свертков с производным N-метилэфедрона.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Сейчас он находится под стражей, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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