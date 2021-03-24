Девять человек спасли на пожаре в севастопольской многоэтажке

Сотрудники МЧС спасли девять человек на пожаре, который произошел сегодня днем в многоквартирном доме в Севастополе.

Как сообщили в главном управлении МЧС по Севастополю, всего из дома было эвакуировано 20 человек.

«Параллельно сотрудники МЧС предприняли спасение и эвакуацию жильцов соседних квартир, так как в подъезде имелось сильное задымление. На свежий воздух были выведены 20 человек, в том числе девять детей. Спасены девять человек – среди них двое детей – использовались устройства, обеспечивающие защиту органов дыхания и зрения», – сообщили в ведомстве.

В главке МЧС уточнили, что спасенных передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Один ребенок госпитализирован в удовлетворительном состоянии. Кроме этого, две девушки самостоятельно выбрались из горящей квартиры, перебравшись на соседний балкон до прибытия спасателей.

Пожар произошел в 12.40 на улице Героев Севастополя на пятом этаже шестиэтажного дома. Прибыв на место, спасатели вскрыли входную дверь и выяснили, что горит домашняя утварь. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Спасатели полностью ликвидировали пожар в 13.16.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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