Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму ничего не меняется: количество новых заражений стабильно ● Украинские пограничники объяснили условия въезда с Крыма ● 54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки ● В ЕС заявили, что не нуждаются в российской вакцине «Спутник V» ● В Крым привезли еще немного вакцин
Аксенов ждет третью волну COVID-19 в Крыму
фото © Новости Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил о вероятности третьей волны распространения коронавируса.
Об этом он сказал во время заседания оперштаба по коронавирусу.
«Мы говорили с коллегами и видим по прогнозам ученых, специалистов, возможна третья волна. Прошу крымчан не расслабляться. Масочный режим в помещениях остается как необходимая мера предосторожности», – сказал Аксенов.
По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, новые ограничения власти республики вводить пока не собираются, но и от действующих отказываться не планируют.
«Количество тех ограничений, которые действуют сегодня – минимально и подтверждается динамикой (распространения вируса). В то же время ситуация, с учетом прогноза федерального центра о возможной третьей волне эпидемии, не позволяет снимать какие-то дополнительные ограничения. Популяционный иммунитет еще недостаточный, чтобы говорить об их снятии», – пояснила она.
Аксенов связал успех будущего курортного сезона с дисциплиной выполнения действующих ограничений всеми крымчанами. «Давайте эту дисциплину соблюдать и дальше, что позволит нам уменьшить динамику заболеваний и вернуться на показатели, которые были год назад – 10 заболеваний в день. На те же позиции нам и надо вернуться», – отметил он.
Глава республики добавил, что в Крыму уменьшается количество заболевших коронавирусом крымчан и снижается количество обращений от граждан, связанных с COVID-19: за неделю подтверждено 380 новых случаев заражения (на предыдущей неделе – 423), скончались 29 граждан (неделей ранее – 31).
За все время пандемии в Крыму коронавирус подтвержден у 37 166 человек, при этом 34 692 человека уже выздоровели. С начала пандемии скончались 1 035 граждан.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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