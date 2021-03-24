Аксенов предложил «вместе навалиться» на одну проблему

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил недоумение по поводу отсутствия электроэнергии в здании библиотеки в селе Лесное (городской округ Судак) и предложил чиновникам «вместе навалиться» на проблему.

Об этом он заявил в ответ на сообщение директора Центра оперативного реагирования при Совете министров Крыма Татьяны Зверевой, что библиотека обеспечена рециркулятором, но не может его использовать.

«В селе Лесное в здании библиотеки имеется рециркулятор, однако его нет возможности использовать, поскольку в этом помещении нет электроэнергии», – сообщила Зверева.

Аксенов поручил вице-премьеру Елене Романовской выяснить, почему в библиотеке нет электроэнергии.

«Зачем покупали тогда вообще рециркулятор? Даже удивительно. Нет электроэнергии в библиотеке в XXI веке, – заявил глава Крыма. – Вопрос сложный. Вместе как-нибудь навалимся, решим сейчас».

Руководитель Центра оперативного реагирования при Совмине Крыма уточнила, что администрация населенного пункта проинформирована о проблеме.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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