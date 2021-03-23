Жители Алупки жалуются на отключения света

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о проблеме электроснабжения в Алупке, где местные жители регулярно жалуются на отсутствие света и старые электросети.

Об этом она сказала на заседании штаба по проблемам водоснабжения.

«К нам в течение трех месяцев из Алупки идут обращения, где регулярно, в связи с плохими погодными условиями, происходит отключение электроэнергии. Фактически 4 улицы у нас остаются без электроэнергии», – рассказала Павленко.

По ее словам, для решения проблемы, нужна комплексная замена электрокабеля. Павленко попросила главу Крыма Сергея Аксенова посодействовать в решении данной проблемы и выделить на это деньги. В свою очередь Аксенов потребовал «поставить точку» в этом вопросе в ближайшее время.

В феврале сообщалось, что в Главгосэкспертизе России одобрили проектно-сметную документацию по строительству заходов воздушных линий напряжением 110 кВ на юго-восточном побережье Крымского полуострова.

В январе в Крыму энергетики зафиксировали новый рекорд потребления электричества.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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