Заблокировать сайты: как в Крыму хотят бороться с нелегальными перевозчиками

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Минтранс Крыма попросит Роскомнадзор блокировать сайты нелегальных перевозчиков, работающих в республике.

Об этом во время заседания правительства Крыма сообщил руководитель министерства Евгений Исаков. Речь идет в частности о работе автобусов, которые возят граждан из Симферополя на админграницу с материковой Украиной.

«Перевозки организованы нелегальными диспетчерами через интернет-сайты. Предлагается осуществлять блокировку интернет-ресурсов через территориальные подразделения Роскомнадзора. В настоящее время формируется соответствующая доказательная база», – сообщил Исаков.

По словам министра, с 25 января по 22 марта органы власти провели 22 контрольные закупки по нелегальным перевозкам на границу из Симферополя. Проверяющие проехались на микроавтобусах нелегальных перевозчиков: на трех с украинскими номерами и 19-ти – с российскими. На перевозчиков составлено 24 административных протокола. «Сформирована информация о местах возможной дислокации нелегальных перевозчиков, а также государственные регистрационные номера возможных нелегальных перевозчиков по регионам Крыма. Они будут направляться в правоохранительные органы», – добавил он.

Исаков при этом признал, что системно решить проблему нелегальных перевозок в Крыму пока не удалось. «Говорить о том, что полностью на сегодня ликвидированы нелегальные перевозки, пока не могу», – заключил он.

Летом 2019 года власти Крыма вели активную кампанию по борьбе с нелегальными перевозчиками на территории республики. Тогда глава республики Сергей Аксенов заявил, что больше половины рынка автомобильных пассажирских перевозок в Крыму находится в тени.

В середине июля Аксенов потребовал легализовать перевозки пассажиров к границе с Украиной и обратно. Через неделю был запущен официальный автобусный маршрут к пунктам пропуска.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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