Власть
Заблокировать сайты: как в Крыму хотят бороться с нелегальными перевозчиками
фото © pixabay.com
Минтранс Крыма попросит Роскомнадзор блокировать сайты нелегальных перевозчиков, работающих в республике.
Об этом во время заседания правительства Крыма сообщил руководитель министерства Евгений Исаков. Речь идет в частности о работе автобусов, которые возят граждан из Симферополя на админграницу с материковой Украиной.
«Перевозки организованы нелегальными диспетчерами через интернет-сайты. Предлагается осуществлять блокировку интернет-ресурсов через территориальные подразделения Роскомнадзора. В настоящее время формируется соответствующая доказательная база», – сообщил Исаков.
По словам министра, с 25 января по 22 марта органы власти провели 22 контрольные закупки по нелегальным перевозкам на границу из Симферополя. Проверяющие проехались на микроавтобусах нелегальных перевозчиков: на трех с украинскими номерами и 19-ти – с российскими. На перевозчиков составлено 24 административных протокола. «Сформирована информация о местах возможной дислокации нелегальных перевозчиков, а также государственные регистрационные номера возможных нелегальных перевозчиков по регионам Крыма. Они будут направляться в правоохранительные органы», – добавил он.
Исаков при этом признал, что системно решить проблему нелегальных перевозок в Крыму пока не удалось. «Говорить о том, что полностью на сегодня ликвидированы нелегальные перевозки, пока не могу», – заключил он.
Летом 2019 года власти Крыма вели активную кампанию по борьбе с нелегальными перевозчиками на территории республики. Тогда глава республики Сергей Аксенов заявил, что больше половины рынка автомобильных пассажирских перевозок в Крыму находится в тени.
В середине июля Аксенов потребовал легализовать перевозки пассажиров к границе с Украиной и обратно. Через неделю был запущен официальный автобусный маршрут к пунктам пропуска.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крым запустят железнодорожные круизы. Власти Крыма и компания «Гранд сервис экспресс» планируют в 2021 году разработать и запустить железнодорожные круизы на полуостров, сообщила пресс-служба регионального министерства курортов и туризма.
В Крыму пообещали построить четырехполосные дороги ко всем основным городам. Ко всем основным городам Крыма построят четырехполосные дороги.
Аэропорт Симферополя обслужил за семь лет 33 миллиона пассажиров. С 18 марта 2014 года аэропорт Симферополь обслужил более 33 миллионов пассажиров.
В Симферопольском районе на маршруты вышли новые автобусы. Сегодня на пригородные маршруты «Симферополь – Первомайское» и «Симферополь – Урожайное» вышли новые автобусы.
Российские силовики выявил новые преступления экс-чиновника из Евпатории Тюрягина
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывших начальника департамента городского хозяйства администрации Евпатории и директора одного из муниципальных унитарных предприятий (МУП), которых подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями.
Власти Севастополя хотят запретить секс-шопы
В Севастополе думают, что «открытие интим-магазина на Большой Морской несет угрозу патриотическому и морально-ценностному воспитанию горожан».
В Крыму предложили сбрасывать в Сиваш рассол от опреснительных станций
Ученые из Крымского федерального университета имени Вернадского считают, что рассол, который образовывается от опреснительных установок, можно сбрасывать в озеро Сиваш.
Запасы не бесконечны: эксперты о добыче воды из-под Азовского моря
Разведка и добыча глубинных подземных источников пресной воды под дном Азовского моря, о которой ранее сообщил вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, хороша с точки зрения управления знаниями о земле.
21 марта
Авария со свадебным кортежем в Крыму попала на видеовидео
20 марта
Выдержит ли Крым десять миллионов туристов?
Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год, формально природные ресурсы полуострова могут выдержать такую антропогенную нагрузку. Однако этого пока нельзя сказать об инфраструктуре.