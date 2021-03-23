Выдержит ли Крым десять миллионов туристов?

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Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год, формально природные ресурсы полуострова могут выдержать такую антропогенную нагрузку. Однако этого пока нельзя сказать об инфраструктуре.

Такое мнение высказал в эфире радио «Спутник в Крыму» доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.

Специалист напомнил, что больше восьми миллионов туристов полуостров способен был принять еще в советские времена: тогда рекордным стал 1988 год, в который в Крыму побывало 8,3 миллиона туристов за год.

«Емкость наших туристических ресурсов, а именно природных ресурсов, вполне может такой объем туристов принять. Другой вопрос касательно неприродных ресурсов, инфраструктуры: способна ли она? Мы видим, как сейчас идет реконструкция дорожно-транспортной сети. Но все равно инфраструктурные вопросы стоят очень остро.

Классический пример – парковки экскурсионного транспорта. У нас большие экскурсионные автобусы, а в таких известных местах, как то же Ласточкино гнездо или Ливадийский дворец, парковки ограничены», - привел пример эксперт.

Другое «слабое звено» – коммуникации. Многие курортные города до сих пор пользуются инфраструктурой, нагрузку на которую рассчитывали еще в советское время, а реальность уже давно переросла эти показатели. В реконструкции нуждается и пляжная инфраструктура, в частности, берегоукрепительные сооружения на ЮБК.

«(Они) давно уже вышли из своего эксплуатационного срока. И если мы не будем обращать внимание на берегоукрепление – а пляжи у нас, по сути, все искусственные, они существуют благодаря этим сооружениям, – то мы начнем терять пляжи, то, ради чего к нам едет турист», - заключил Игорь Вахрушев.

А вот пезидент России Владимир Путин поручил в ближайшие четыре года довести число отдыхающих в Крыму туристов до 10 миллионов человек. По его мнению, Крым вполне способен на это, учитывая, что даже в год пандемии коронавируса он принял почти семь миллионов туристов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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