Власти Симферополя заплатят 1,5 млн рублей за уничтожение деревьев

Объявлен тендер на обрезку и снос зеленых насаждений в городе.

Администрация крымской столицы ищет подрядчика для обрезки и сноса деревьев. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

За эти работы МБУ «Город» заплатит исполнителю 1,5 миллиона рублей. Выполнить условия госконтракта необходимо с момента его заключения до 1 декабря этого года.

Техзадание подразумевает не только обрезку и вырубку аварийных деревьев, но и подбор всех мелких веток в радиусе до 10 метров. Причем сделать это необходимо в течение трех суток после вырубки насаждений. Сколько именно деревьев будет уничтожено в рамках этих работ, не уточняется.

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