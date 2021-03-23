Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.3
воздух +5
море +9

Власть

Власти Симферополя заплатят 1,5 млн рублей за уничтожение деревьев

Объявлен тендер на обрезку и снос зеленых насаждений в городе.

Администрация крымской столицы ищет подрядчика для обрезки и сноса деревьев. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

За эти работы МБУ «Город» заплатит исполнителю 1,5 миллиона рублей. Выполнить условия госконтракта необходимо с момента его заключения до 1 декабря этого года.

Техзадание подразумевает не только обрезку и вырубку аварийных деревьев, но и подбор всех мелких веток в радиусе до 10 метров. Причем сделать это необходимо в течение трех суток после вырубки насаждений. Сколько именно деревьев будет уничтожено в рамках этих работ, не уточняется.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сквер у здания бывшей детской больницы в Ялте попытаются вернуть городу. Ялтинские власти направят в суд иск о возврате в муниципальную собственность земельного участка, расположенного возле здания бывшего санатория «Горняк», в котором до закрытия на реконструкцию в 2016 году располагался один из корпусов детской больницы.

В Ялте не будут сокращать количество НТО в новой схеме их дислокации. Сокращения количества нестационарных торговых объектов по новой схеме их дислокации в Ялте не будет.

В Севастополе при ремонте дороги повредили объект культурного наследия. В Севастополе рабочие во время ремонта дороги на Брестской улице повредили объект культурного наследия – фрагмент оборонительной стены 1905 года возле стадиона «Севастополь».

Спецтехника вышла на улицы Симферополя из-за ночного снегопада. Сегодня ночью техника МБУ «Город» работала по так называемым «0» маршрутам.

Коронавирус в Крыму
54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

За 22 марта на территории Республики Крым подтверждено 54 новых случая коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 23 марта

Какой сегодня праздник 23 марта фото

Сегодня, 23 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Водный кризис
Чиновники Крыма больше не хотят обсуждать водный кризис

Чиновники Крыма больше не хотят обсуждать водный кризис

Ситуация, по мнению властей, стабилизировалась.

Власть
По факту стройки в Форосском парке возбуждено уголовное дело

По факту стройки в Форосском парке возбуждено уголовное дело

Прокуратура выявила серьезные нарушения в Форосском парке.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации