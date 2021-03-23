Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +4
море +9

Власть

Власти Севастополя хотят запретить секс-шопы

Власти Севастополя хотят запретить секс-шопы

фото © Форпост

В Севастополе думают, что «открытие интим-магазина на Большой Морской несет угрозу патриотическому и морально-ценностному воспитанию горожан».

Депутат Татьяна Щербакова с участием восприняла недовольство некоторых журналистов и общественников, которые возмутились открытием секс-шопа на улице Большой Морской, в здании комитета обороны Севастополя 1941 – 1942 гг. Дверь магазина для интимных утех соседствует с памятной табличкой о трагических событиях.

По словам Щербаковой, такой вид торговли пока не приравнен к алкогольной, однако это требует парламентского внимания, и упущение в региональном нормотворчестве стоило бы исключить.

Глава парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике сослалась на имеющуюся базу, где подчеркивается, что историческая часть Севастополя и его центральное городское кольцо имеют большое значение в патриотическом и морально-ценностном воспитании.

Острая реакция отдельных горожан на секс-шоп – уверена Щербакова – является весомым аргументом, чтобы оценить практику выдачи разрешений на специфическую торговлю в историческом центре и внести ряд уточнений об интимных товарах в городские законы.

На прозвучавшую из заксобрания инициативу отреагировали авторы Крымского канала в Telegram. По их мнению, секс-шоп может стать символом восстановления бизнес-потенции в центре города, который украшают выцветшие вывески «Аренда», из-за того, что парламентские охранители и губернатор чересчур увлеклись ограничениями предпринимательской деятельности.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Симферополя заплатят 1,5 млн рублей за уничтожение деревьев. Объявлен тендер на обрезку и снос зеленых насаждений в городе.

Аксенов думает, что закрытие автомоек не улучшит график подачи воды в Симферополе. Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на жалобы жителей Симферополя относительно работы автомоек в условиях дефицита воды на полуострове.

Сквер у здания бывшей детской больницы в Ялте попытаются вернуть городу. Ялтинские власти направят в суд иск о возврате в муниципальную собственность земельного участка, расположенного возле здания бывшего санатория «Горняк», в котором до закрытия на реконструкцию в 2016 году располагался один из корпусов детской больницы.

В Ялте не будут сокращать количество НТО в новой схеме их дислокации. Сокращения количества нестационарных торговых объектов по новой схеме их дислокации в Ялте не будет.

Власть
Российские силовики выявил новые преступления экс-чиновника из Евпатории Тюрягина

Российские силовики выявил новые преступления экс-чиновника из Евпатории Тюрягина

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывших начальника департамента городского хозяйства администрации Евпатории и директора одного из муниципальных унитарных предприятий (МУП), которых подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями.

Власть
Власти Севастополя хотят запретить секс-шопы

Власти Севастополя хотят запретить секс-шопы

В Севастополе думают, что «открытие интим-магазина на Большой Морской несет угрозу патриотическому и морально-ценностному воспитанию горожан».

Коронавирус в Крыму
54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки

За 22 марта на территории Республики Крым подтверждено 54 новых случая коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
В ЕС заявили, что не нуждаются в российской вакцине «Спутник V»

В ЕС заявили, что не нуждаются в российской вакцине «Спутник V»

Европейский союз не нуждается в российской вакцине от COVID-19 «Спутник V».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации