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Власти Севастополя хотят запретить секс-шопы
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В Севастополе думают, что «открытие интим-магазина на Большой Морской несет угрозу патриотическому и морально-ценностному воспитанию горожан».
Депутат Татьяна Щербакова с участием восприняла недовольство некоторых журналистов и общественников, которые возмутились открытием секс-шопа на улице Большой Морской, в здании комитета обороны Севастополя 1941 – 1942 гг. Дверь магазина для интимных утех соседствует с памятной табличкой о трагических событиях.
По словам Щербаковой, такой вид торговли пока не приравнен к алкогольной, однако это требует парламентского внимания, и упущение в региональном нормотворчестве стоило бы исключить.
Глава парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике сослалась на имеющуюся базу, где подчеркивается, что историческая часть Севастополя и его центральное городское кольцо имеют большое значение в патриотическом и морально-ценностном воспитании.
Острая реакция отдельных горожан на секс-шоп – уверена Щербакова – является весомым аргументом, чтобы оценить практику выдачи разрешений на специфическую торговлю в историческом центре и внести ряд уточнений об интимных товарах в городские законы.
На прозвучавшую из заксобрания инициативу отреагировали авторы Крымского канала в Telegram. По их мнению, секс-шоп может стать символом восстановления бизнес-потенции в центре города, который украшают выцветшие вывески «Аренда», из-за того, что парламентские охранители и губернатор чересчур увлеклись ограничениями предпринимательской деятельности.
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