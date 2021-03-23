В Ялте не будут сокращать количество НТО в новой схеме их дислокации

фото © Новости Крыма

Сокращения количества нестационарных торговых объектов по новой схеме их дислокации в Ялте не будет.

Об этом по итогам очередной встречи с предпринимателями написала на своей странице в социальных сетях глава администрации города Янина Павленко.

«В схеме НТО образца февраля 2020 года, которая действует и сегодня, по всему муниципалитету было 880 точек. По итогам работы комиссии, куда вошли предприниматели, депутаты, и администрация, определено, что на муниципальной земле будет 840 точек, включая летние площадки, а еще более 100 – на земле сторонних пользователей», – пояснила она.

При этом Павленко пообещала, что «все будет максимально прозрачно». «С малым и средним бизнесом отныне администрация работает исключительно согласно букве закона. И никаких «решал» и посредников», – заверила она.

Глава администрации уточнила, что уже в этом месяце на сессии Ялтинского городского совета депутаты рассмотрят проект по внесению изменений в схему размещения НТО.

«Как только она будет принята – сразу же опубликуем ее», – отметила она и добавила, что после этого месяц будет отведен на проведение конкурса и заключение договоров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Спецтехника вышла на улицы Симферополя из-за ночного снегопада. Сегодня ночью техника МБУ «Город» работала по так называемым «0» маршрутам.

Жители Алупки жалуются на отключения света. Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила о проблеме электроснабжения в Алупке, где местные жители регулярно жалуются на отсутствие света и старые электросети.

«Хвастаться нечем»: власти Крыма рассказали о притоках в водохранилища. Глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что за последнюю неделю существенных притоков в водохранилища полуострова не наблюдается.

В Крыму за «водную блокаду» хотят получить в пять раз больше денег, чем было потрачено на мост. Ущерб, нанесенный Крыму из-за «организованной Киевом водной блокады полуострова», уже составляет один триллион рублей. Данная сумма не окончательная, «специалисты» продолжают производить подсчеты.