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Власть

В Ялте не будут сокращать количество НТО в новой схеме их дислокации

09:40 вторник, 23 марта 2021
Ялта
В Ялте не будут сокращать количество НТО в новой схеме их дислокации

фото © Новости Крыма

Сокращения количества нестационарных торговых объектов по новой схеме их дислокации в Ялте не будет.

Об этом по итогам очередной встречи с предпринимателями написала на своей странице в социальных сетях глава администрации города Янина Павленко.

«В схеме НТО образца февраля 2020 года, которая действует и сегодня, по всему муниципалитету было 880 точек. По итогам работы комиссии, куда вошли предприниматели, депутаты, и администрация, определено, что на муниципальной земле будет 840 точек, включая летние площадки, а еще более 100 – на земле сторонних пользователей», – пояснила она.

При этом Павленко пообещала, что «все будет максимально прозрачно». «С малым и средним бизнесом отныне администрация работает исключительно согласно букве закона. И никаких «решал» и посредников», – заверила она.

Глава администрации уточнила, что уже в этом месяце на сессии Ялтинского городского совета депутаты рассмотрят проект по внесению изменений в схему размещения НТО.

«Как только она будет принята – сразу же опубликуем ее», – отметила она и добавила, что после этого месяц будет отведен на проведение конкурса и заключение договоров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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