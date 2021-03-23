Власть
В Ялте не будут сокращать количество НТО в новой схеме их дислокации
фото © Новости Крыма
Сокращения количества нестационарных торговых объектов по новой схеме их дислокации в Ялте не будет.
Об этом по итогам очередной встречи с предпринимателями написала на своей странице в социальных сетях глава администрации города Янина Павленко.
«В схеме НТО образца февраля 2020 года, которая действует и сегодня, по всему муниципалитету было 880 точек. По итогам работы комиссии, куда вошли предприниматели, депутаты, и администрация, определено, что на муниципальной земле будет 840 точек, включая летние площадки, а еще более 100 – на земле сторонних пользователей», – пояснила она.
При этом Павленко пообещала, что «все будет максимально прозрачно». «С малым и средним бизнесом отныне администрация работает исключительно согласно букве закона. И никаких «решал» и посредников», – заверила она.
Глава администрации уточнила, что уже в этом месяце на сессии Ялтинского городского совета депутаты рассмотрят проект по внесению изменений в схему размещения НТО.
«Как только она будет принята – сразу же опубликуем ее», – отметила она и добавила, что после этого месяц будет отведен на проведение конкурса и заключение договоров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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