В Севастополе при ремонте дороги повредили объект культурного наследия

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В Севастополе рабочие во время ремонта дороги на Брестской улице повредили объект культурного наследия – фрагмент оборонительной стены 1905 года возле стадиона «Севастополь».

Первыми урон историческому наследию заметили общественники, позже его зафиксировали сотрудники полиции.

По словам председателя организации по сохранению культурного наследия «Морской форт» Григория Донца, правоохранители сравнили состояние объекта с данными 2020-го года и подтвердили частичное нарушение целостности стены. По факту осмотра был составлен протокол.

Присутствовавшие на месте представители «Севдорстроя» заверили, что не знали о необходимости согласования работ с Севнаследием. Объяснения полицейским дала и глава Севнаследия Ирина Масликова, передает «Первый севастопольский».

Теперь за повреждения памятника строителям может грозить штраф - о какой сумме идет речь, пока неизвестно. Также неясно, как быстро удастся восстановить историческую стену, какие будут предприняты меры и почему охранный статус объектов не гарантирует их защиту в том числе от случайных повреждений.

Оборонительная стена 1905 года была построена из плотного крымбальского известняка в годовщину 50-летия окончания Первой обороны Севастополя. Сооружение тянулось от первого бастиона на улице Адмирала Макарова до Малахова кургана и улицы Истомина. Сейчас от нее сохранились только фрагменты.

Григорий Донец напомнил, что в городе немало объектов культурного наследия, которые требуют пристального внимания общественности, особенно в тех местах, где ведутся строительные или дорожные работы.

В тексте использованы материалы: Форпост

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