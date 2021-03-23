В Севастополе на пожаре погибла пожилая женщина

В Севастополе произошел пожар на пятом этаже многоквартирного дома на улице Корчагина, во время которого погибла пожилая женщина.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю.

Сигнал о пожаре поступил около 11 утра. Прибывшие на место спасатели сформировали два звена газодымной защиты и, вскрыв дверь, зашли внутрь. В ходе осмотра помещений была обнаружена пожилая женщина без сознания.

«Ее незамедлительно передали врачам скорой помощи, однако реанимационные действия не дали результата – медики констатировали гибель пострадавшей», - сообщают спасатели.

Кроме того, из соседних квартир были эвакуированы восемь человек.

Как оказалось, горела домашняя утварь, площадь пожара составила пять квадратных метров. Около полудня пожар был полностью ликвидирован. Сейчас на месте работает оперативная группа, которая должна выяснить обстоятельства произошедшего и причины пожара.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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