В МВД отрицают факт драки в очереди у здания МРЭО в Симферополе

Видео с потасовками у здания МРЭО в Симферополе, размещенное в соцсетях, оказалось провокациями, которые организовали неизвестные лица.

Об этом на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе рассказал заместитель министра внутренних дел по Республике Крым, подполковник внутренней службы Александр Смаглин.

Ранее в различных социальных сетях были размещены видео, на которых люди, стоящие для оформления документов, начинают драться, пытаясь попасть на прием.

«Мы разбираемся в этих вопросах. Во время последней проверки были изучены видеозаписи, и мы пришли к выводу, что те люди, которые участвовали в конфликте и осуществлявший видеозапись человек на самом деле за предоставлением услуг не обращались и после потасовки развернулись и ушли», - сообщил Александр Смаглин.Органами МВД была проведена проверка деятельности МРЭО, причем, неординарным способом.

«После этого руководством МВД по Республике Крым были даны поручения, и мы провели проверки методом «тайного покупателя». Проверки показали, что тайные покупатели смогли в течение 15 минут попасть на прием. Мы понимаем, что есть заинтересованные лица, которые хотят показать, что якобы есть трудности в получении госуслуг, чтобы предлагать свою помощь при оформлении транспорта», - предположил замминистра МВД РК.

Он также уточнил, что пока организаторов не установили, но, скорее всего, лица заинтересованы в создании мифа об очередях в МРЭО, поскольку предлагают свои услуги в качестве посредников при получении документов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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