Происшествия
В Крыму за ночь угнали шесть самокатов
За сутки в Симферополе было украдено шесть самокатов. Об этом сообщает пресс-служба городского управление полиции.
С заявлением о краже обратился владелец сервиса проката, по его оценке общая стоимость украденного имущества – 180 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска задержали двух местных жителей по подозрению в совершении данных краж.
«Один из подозреваемых, 35-летний мужчина, украв один электросамокат, спрятал его в подвальном помещении многоквартирного дома. Второй мужчина, 36-летний симферополец, похитив пять таких же электронных устройств, для удобства доставления похищенного по месту своего жительства воспользовался услугами такси. От каждого из задержанных получены признательные показания. Установлено, что задержанные не знакомы между собой и действовали самостоятельно», - сообщили полицейские.
По обоим фактам возбуждено уголовное дело по статье «кража», обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы. Оба задержанных находятся под подпиской о невыезде, а все имущество возвращено владельцу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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