Водный кризис
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В Крыму предложили сбрасывать в Сиваш рассол от опреснительных станций
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Ученые из Крымского федерального университета имени Вернадского считают, что рассол, который образовывается от опреснительных установок, можно сбрасывать в озеро Сиваш.
Об этом «Крым 24» сообщил доцент кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии университета Константин Работягов.
«Плюс в том, что есть место, куда можно девать продукт опреснения – получаемый рассол. Это озеро Сиваш. Если после опреснения использовать такой накопитель, как Сиваш для сброса рассола, то у нас не возникнет сложных экологических моментов», – сказал Работягов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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