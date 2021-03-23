В Крыму предложили сбрасывать в Сиваш рассол от опреснительных станций

фото © socportal.info

Ученые из Крымского федерального университета имени Вернадского считают, что рассол, который образовывается от опреснительных установок, можно сбрасывать в озеро Сиваш.

Об этом «Крым 24» сообщил доцент кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии университета Константин Работягов.

«Плюс в том, что есть место, куда можно девать продукт опреснения – получаемый рассол. Это озеро Сиваш. Если после опреснения использовать такой накопитель, как Сиваш для сброса рассола, то у нас не возникнет сложных экологических моментов», – сказал Работягов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Корпус детской больницы в Ялте хотят превратить в общежитие. Шестиэтажный неработающий корпус детской больницы – бывшего санатория «Горняк» – в Ялте может быть переоборудован в общежитие для приезжих учителей и врачей.

Власти Симферополя заплатят 1,5 млн рублей за уничтожение деревьев. Объявлен тендер на обрезку и снос зеленых насаждений в городе.

Аксенов думает, что закрытие автомоек не улучшит график подачи воды в Симферополе. Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на жалобы жителей Симферополя относительно работы автомоек в условиях дефицита воды на полуострове.

Сквер у здания бывшей детской больницы в Ялте попытаются вернуть городу. Ялтинские власти направят в суд иск о возврате в муниципальную собственность земельного участка, расположенного возле здания бывшего санатория «Горняк», в котором до закрытия на реконструкцию в 2016 году располагался один из корпусов детской больницы.