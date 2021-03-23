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Водный кризис

В Крыму предложили сбрасывать в Сиваш рассол от опреснительных станций

18:51 вторник, 23 марта 2021
В Крыму предложили сбрасывать в Сиваш рассол от опреснительных станций

фото © socportal.info

Ученые из Крымского федерального университета имени Вернадского считают, что рассол, который образовывается от опреснительных установок, можно сбрасывать в озеро Сиваш.

Об этом «Крым 24» сообщил доцент кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии университета Константин Работягов.

«Плюс в том, что есть место, куда можно девать продукт опреснения – получаемый рассол. Это озеро Сиваш. Если после опреснения использовать такой накопитель, как Сиваш для сброса рассола, то у нас не возникнет сложных экологических моментов», – сказал Работягов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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