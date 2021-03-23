В Крым хотят закачать воду из реки Дон

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В Крыму предложили очередную гениальную идею по решению водной проблемы.

Проблему водоснабжения Крыма предлагают решить строительством водовода от единственного на реке Дон Цимлянского водохранилища. Общая протяженность такого канала составит не менее 1000 километров. Соответствующее предложение высказал инженер путей сообщения, строитель Феликс Кунцевич в своей статье «Водоснабжение Крыма. Решение проблемы. Впервые материал опубликован в журнале «Гидротехническое строительство» еще в 2018 году.

«Решение задачи объединения двух гидротехнических систем, с физической точки зрения, основано на использовании закона сообщающихся сосудов. Вода в пучке трубопроводов, имеющем оголовок на уровне Цимлянского водохранилища, проложенном в русле Дона и выведенном к побережью Крыма, способна безнапорно изливаться на отметке +35 (метров над уровнем моря), такова высотная отметка Цимлянского водохранилища, – указывает автор. – Расстояние от Цимлянского водохранилища до устья Дона составляет условно 400 км, далее водовод должен быть проложен по дну Азовского моря, а это еще примерно 550 км до входа в Северо-Крымский канал, то есть в общей сложности говорить следует о проекте протяженностью 1000 километров».

Предлагается использовать для водовода полиэтиленовую трубу диаметром 1600 мм. Водовод должен выглядеть, как пучок полимерных труб, расходящихся в устье Дона и прокладываемых по дну Азовского и Черного морей, и идти к заранее определенным и подготовленным участкам Крымского побережья. Несколько ниток водовода проложенных к насосной станции №1 под Джанкоем смогут восстановить работу Северо-Крымского канала.

Пучок труб следует укладывать в русло Дона. Каждая труба представляет собой цилиндрическую оболочку из нетканого материала наподобие раскатанного по поверхности земли пожарного рукава, с последующим наполнением каждой из оболочек водой водохранилища. Чтобы повысить устойчивость укладываемого водовода к смещению течением, возможно, понадобится пригруз незаполненной трубы.

«Особенностью реализации подключения системы водоснабжения Крыма к Цимлянскому водохранилищу состоит в организации работ по наращиванию трубной нитки и ее укладки на предварительно подготовленное русло реки Дон с поверхности воды. Известна конструкция трубоукладочного поезда на комбинированном шасси для монтажа магистрального трубопровода вдоль автомобильной или железной дороги. Аналогичное плавсредство из трех блоков, предназначенных для быта монтажников, производства работ и снабжения, должно быть оснащено подъемным оборудованием для смещения трубопровода на дно реки. Количество плавсредств определяется числом ниток трубопровода», – уточняет автор.

В статье указывается, что при безопасном для окружающей среды уровне забора воды на промышленные и сельскохозяйственные нужды в объеме 3,9 километра кубических из Дона изымается 4,1 километра кубических в год. Таким образом, изъятие воды из Цимлянского водохранилища для Крыма может привести к сильному вододефициту в Ростовской области. Однако данную проблему можно исключить, если возобновить строительство законсервированного в 1990-х годах иригационного канала Волго-Дон 2. При начале его строительства предполагалось, что излишек воды из Волги будет перетекать в Дон и поступать в Цимлянское водохранилище, которое расположено в двух областях – Волгоградской и Ростовской.

В случае постройки канала Волго-Дон 2, он пройдет по Волгоградской области, что позволит ввести в сельскохозяйственный оборот дополнительные площали земли, выравнять отрицательный водный баланс Дона, построить вторую нитку судоходного Волго-Донского канала и водоводод в Крым. В советский период было построено около 20% запроектированного канала. Проектная протяженность канала Волго-Дон-2 составляла 64 киллометра.

Автор указывает, что поступающая по предлагаемому водоводу вода в объеме 2-3 километра кубических в год с избытком покроет потребность Республики Крым и Севастополя в снабжении объектов сельскохозяйственного и промышленного назначения.

При этом автор уверен, что использование воды из артезианских скважин является временной мерой и не сможет решить проблему с водой в Крыму.

Сообщалось, что ученый-эколог из Екатеринбурга предложил альтернативный метод очистки воды, который обойдется втрое дешевле известных опреснительных технологий. Его метод основан на обработке воды электрическим током. При этом, кроме дешевизны, этот метод имеет энергопотребление в 2-3 раза ниже, чем установка обратного осмоса.

На решение проблем с обеспечением Крыма и Севастополя было выделено 50 млрд рублей. Из них 8,2 млрд рублей направлено на строительство двух опреснительных установок. Проектирование опреснителей уже началось, планируется, что строительство начнется в текущем году.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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