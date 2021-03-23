Украинские пограничники объяснили условия въезда с Крыма

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В Государственной пограничной службе Украины уточнили новые условия въезда в страну, согласно решению правительства по дальнейшему предотвращению распространения COVID-19, которые также касаются пересечения административной границы Крыма с Херсонской областью.

«Внесены изменения и относительно пропуска через КПВВ лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополя. В частности, без самоизоляции будут пропускаться граждане Украины готовые осуществить вакцинацию от COVID-19 на территории, где органы государственной власти осуществляют свои полномочия в полном объеме, при условии предъявления приглашения на вакцинацию с уникальным идентификатором», – говорится в сообщении.

Вместе с этим отмечается, что «граждане Украины, которые подлежат самоизоляции в связи с пересечением государственной границы, и лица, подлежащие самоизоляции в связи с пересечением контрольных пунктов въезда на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и Севастополя и выезда из них, обязаны установить и активировать мобильное приложение системы «Вдома». В случае невозможности установления мобильного приложения они подлежат обсервации».

Утром 23 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что Кабинет министров сделал условием въезда в страну отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19.

Кабинет министров Украины в начале января поручил Херсонской облгосадминистрации разместить на административной границе между Крымом и Херсонской областью пункты, где будут проводить экспресс-тестирование на антитела к COVID-19.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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