Происшествия
Трое школьников в Крыму ограбили церковную лавку
Очередной учебный день показался трем подросткам из Сакского района Крыму скучнее обычного.
Когда уроки закончились, а энергия осталась, мальчишки отправились на прогулку по родному селу Долинка. Гуляли до вечера, а как стемнело — думали идти по домам, но в глаза бросился местный храм.
Будучи людьми не особо набожными, школьники все таки решили проверить, что же интересного продают в церковной лавке, которая уже была закрыта. Ребята решили утащить с собой железное кольцо с ободком из черного пластика, надпись на котором гласила: «Спаси и сохрани мя». Кроме кольца взяли еще и подвеску на шнуре с изображением преподобного Сергия Радонежского.
Как стало известно КП-Крым, полиция быстро нашла воришек и пришла к каждому из них домой на допрос. Ребята отпираться не стали, признались в совершенном грехе и вернули все украденное. Общая стоимость церковных предметов составила 126 рублей.
В итоге безобидные приключения закончились для школьников серьезными проблемами. Юношам, 14-ти, 15-ти и 16-ти лет грозит суровое наказание. Против ребят возбуждено уголовное дело. Юноши находятся под присмотром.
При этом, как сообщили в пресс-службе МВД по РК, несовершеннолетние не ограничились кражей религиозных изделий, вытащив деньги из коробки для сбора пожертвований. В итоге общая сумма ущерба составила около 5 тысяч рублей.
— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г», «а» частью 2 статьи 158 УК РФ, — отметили в МВД и добавили, что сегодня предварительное расследование уголовного дела окончено, материалы дела направлены в органы прокуратуры для дальнейшей передачи в суд.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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