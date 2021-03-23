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Происшествия

Стали известны подробности ДТП с троллейбусом в Симферополе

09:58 вторник, 23 марта 2021

Руководство ГУП РК «Крымтроллейбус» опровергло слухи о том, что в Симферополе горел троллейбус.

Произошла техническая поломка, сообщил первый заместитель генерального директора предприятия Вячеслав Мартынов.

Во вторник утром в соцсетях пользователи отмечали, что в Симферополе на улице Гагарина стоит троллейбус без стекол. Некоторые из них писали, что транспортное средство горело.

«Это техническая поломка. Троллейбус заехал на бордюр, есть такой термин «сыграл». Как бы расшатался из стороны в сторону. Из-за этого вылетели стекла. Пожара никакого не было, никто не пострадал», - рассказал Мартынов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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