Власть
Спецтехника вышла на улицы Симферополя из-за ночного снегопада
Сегодня ночью техника МБУ «Город» работала по так называемым «0» маршрутам.
Первоочередное внимание коммунальщики уделили потенциально аварийно опасным участкам: перекресткам, подъемам и спускам, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.
Всего было задействовано 6 комбинированных дорожных машин с отвалами. Использовано около 10 тонн реагента.
Напомним, в связи с прохождением южного циклона сегодня в Крыму ожидается сильный дождь со снегом и ураганный ветер.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Хвастаться нечем»: власти Крыма рассказали о притоках в водохранилища. Глава предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов сообщил, что за последнюю неделю существенных притоков в водохранилища полуострова не наблюдается.
В Крыму за «водную блокаду» хотят получить в пять раз больше денег, чем было потрачено на мост. Ущерб, нанесенный Крыму из-за «организованной Киевом водной блокады полуострова», уже составляет один триллион рублей. Данная сумма не окончательная, «специалисты» продолжают производить подсчеты.
Чиновники Крыма больше не хотят обсуждать водный кризис. Ситуация, по мнению властей, стабилизировалась.
Улицу в центре Симферополя закроют на ремонт почти на неделю. Улицу Жуковского в столице Крыма закроют для движения транспорта почти на неделю из-за ремонта дороги.
54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 22 марта на территории Республики Крым подтверждено 54 новых случая коронавирусной инфекции.
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Сегодня, 23 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Чиновники Крыма больше не хотят обсуждать водный кризис
Ситуация, по мнению властей, стабилизировалась.
Приезжий расстреливал из пистолета остановки общественного транспорта в Крыму
В Судаке нашли вандала, который разбил стеклянные стены трех остановочных павильонов по улице Коммунальной.
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