Сквер у здания бывшей детской больницы в Ялте попытаются вернуть городу

Ялтинские власти направят в суд иск о возврате в муниципальную собственность земельного участка, расположенного возле здания бывшего санатория «Горняк», в котором до закрытия на реконструкцию в 2016 году располагался один из корпусов детской больницы.

Об этом по итогам посещения данного объекта по многочисленным обращениям местных жителей заявила глава администрации города Янина Павленко.

«Этот земельный участок возле бывшей детской больницы исторически являлся ее территорией, но под комплексом зданий не был оформлен. А поскольку на учете он не состоял, то еще в украинские времена земельный участок со сквером площадью 498 квадратных метров возле медучреждения был сформирован отдельно – «под объект капитального строительства», который якобы находился на этой территории (но не сохранился). Мы уважаем право частной собственности каждого гражданина. Но по состоянию на сегодняшний день я как глава администрации вижу здесь абсолютно свободный от застройки земельный участок», – обратила внимание Павленко.

Глава администрации выразила недоумение тем, что корпуса детской больницы, которые находятся в собственности Республики Крым и остаются на реконструкции с 2016 года, «живут сами по себе, а сквер уже ушел в аренду на 49 лет».

Поэтому, подчеркнула она, «не нарушая интересов частной собственности, мы идем в суд с требованием о возврате земельного участка, на котором, как мы видим, должен быть объект капитального строительства, но его здесь нет».

Павленко также дала получение департаменту по вопросам ЖКХ администрации составить перечень зеленых насаждений, которые находятся на земельном участке, и передать этот документ к договору аренды для сохранности каждого дерева.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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