Симферополец украл пять электросамокатов на такси

Оперативники Симферополя за сутки раскрыли шесть краж электросамокатов.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Индивидуальный предприниматель обратился в полицию с заявлением о краже шести электросамокатов на сумму более 180 тысяч рублей. Отрабатывая обращение, правоохранители задержали двух местных жителей.

«35-летний мужчина, украв один электросамокат, спрятал его в подвальном помещении многоквартирного дома. Второй мужчина, 36-летний симферополец, похитив пять таких же электронных устройств, для удобства доставления похищенного по месту своего жительства воспользовался услугами такси», — рассказали в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, санкции по которым могут составить до 2 лет лишения свободы. Похищенные самокаты у злоумышленников изъяты и возвращены законному владельцу.

Также сотрудники полиции задержали жителя Алушты, стрелявшего из пневматического пистолета по стеклам остановок общественного транспорта в Судаке.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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