Происшествия
Симферополец украл пять электросамокатов на такси
Оперативники Симферополя за сутки раскрыли шесть краж электросамокатов.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Индивидуальный предприниматель обратился в полицию с заявлением о краже шести электросамокатов на сумму более 180 тысяч рублей. Отрабатывая обращение, правоохранители задержали двух местных жителей.
«35-летний мужчина, украв один электросамокат, спрятал его в подвальном помещении многоквартирного дома. Второй мужчина, 36-летний симферополец, похитив пять таких же электронных устройств, для удобства доставления похищенного по месту своего жительства воспользовался услугами такси», — рассказали в пресс-службе.
Теперь в отношении задержанных возбуждены уголовные дела, санкции по которым могут составить до 2 лет лишения свободы. Похищенные самокаты у злоумышленников изъяты и возвращены законному владельцу.
Также сотрудники полиции задержали жителя Алушты, стрелявшего из пневматического пистолета по стеклам остановок общественного транспорта в Судаке.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мошенники украли деньги у пенсионерки, когда она пыталась купить авиабилет в Крым. Пенсионерка из Воткинска (Удмуртия) стала жертвой мошенников, когда попыталась купить авиабилет в Крым.
Рост преступности в Севастополе объяснили миграцией населения. С учетом увеличения числа горожан, преступность в регионе не такая уж и большая, уверены в МВД.
Крымчанин украл из храма в Феодосии инструменты и спрятал на кладбище. Полицейские задержали жителя Феодосии, который украл электроинструменты из храма и спрятал в кустах на кладбище.
Крымский суд приговорил украинца к восьми годам колонии. Нижнегорский районный суд Крыма признал гражданина Украины виновным в совершении разбойного нападения.
54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 22 марта на территории Республики Крым подтверждено 54 новых случая коронавирусной инфекции.
Какой сегодня праздник 23 марта фото
Сегодня, 23 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Чиновники Крыма больше не хотят обсуждать водный кризис
Ситуация, по мнению властей, стабилизировалась.
Меркель сделала заявление по Крыму
Канцлер Германии Ангела Меркель отметила важность единой позиции Европейского Союза по вопросу вхождения Крыма в состав России и конфликта в Донбассе.
19 марта
Авария со свадебным кортежем в Крыму попала на видеовидео
20 марта
По факту стройки в Форосском парке возбуждено уголовное дело
Прокуратура выявила серьезные нарушения в Форосском парке.