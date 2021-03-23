Происшествия
Севастопольские медики спасли жизнь пострадавшему в ДТП ребенку
Севастопольские медики спасли ребенка, который получил серьезные травмы в ДТП. Сейчас мальчик идет на поправку.
Несчастный случай произошел на малоосвещенном участке дороги. Как рассказал пострадавший, он шел по обочине дороги, на улице было уже темно, он был одет в черную одежду без светоотражающих элементов, из-за чего водитель его не увидел и совершил наезд. Пешеход пробил головой лобовое стекло. Водитель травм не получил благодаря подушкам безопасности, но его состояние было шоковым.
«Когда приехали, увидели машину с левым помятым крылом, и на траве рядом лежал ребенок», – сообщил фельдшер бригады «скорой помощи» Артем Коваленков в официальной группе службы в сети «ВКонтакте».
По словам медиков, травмы у пациента были очень тяжелыми: фельдшеры диагностировали перелом шейного отдела позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму, перелом ребер и ушиб грудной клетки.
В больнице мальчик впал в кому. Однако медикам удалось вывести из нее пациента и он уже начал поправляться.
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