Севастополец задолжал более миллиона по штрафам за нарушение ПДД

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Сотрудники ГИБДД выявили в Севастополе автовладельца, в отношении которого числилось 542 административных материала на нарушение ПДД.

Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД по Севастополю.

«При проведении разыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно со службой судебных приставов был выявлен гражданин, имеющий задолженность на общую сумму 1 126 500 рублей», – приводит текст сообщения «Новый Севастополь».

Правоохранители по месту жительства нарушителя нашли автомобиль должника. Поскольку автомобиль числился в списке разыскиваемых, машину изъяли и отправили на спецстоянку.

Согласно законодательству, гражданин должен в течение 10 дней оплатить долги по штрафам ГИБДД. В противном случае автомобиль выставят на государственный аукцион.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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