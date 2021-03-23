Происшествия
Севастополец задолжал более миллиона по штрафам за нарушение ПДД
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Сотрудники ГИБДД выявили в Севастополе автовладельца, в отношении которого числилось 542 административных материала на нарушение ПДД.
Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД по Севастополю.
«При проведении разыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно со службой судебных приставов был выявлен гражданин, имеющий задолженность на общую сумму 1 126 500 рублей», – приводит текст сообщения «Новый Севастополь».
Правоохранители по месту жительства нарушителя нашли автомобиль должника. Поскольку автомобиль числился в списке разыскиваемых, машину изъяли и отправили на спецстоянку.
Согласно законодательству, гражданин должен в течение 10 дней оплатить долги по штрафам ГИБДД. В противном случае автомобиль выставят на государственный аукцион.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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