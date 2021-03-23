Происшествия
Россиянин предстанет перед судом за угон «Лексуса» в Крыму
По версии следствия, с помощью отвертки угонщик заменил регистрационный знак автомобиля, после чего отключил систему GPS.
Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
«В сентябре прошлого года злоумышленник похитил автомобиль «Lexus ES200» стоимостью более 1,8 млн рублей, находившийся в СПК «Орбита» Сакского района», — рассказали в пресс-службе.
Местонахождение похищенного автомобиля было установлено правоохранителями, транспортное средство возвращено собственнику. Теперь суд готовится рассмотреть дело угонщика.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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