Россиянин предстанет перед судом за угон «Лексуса» в Крыму

По версии следствия, с помощью отвертки угонщик заменил регистрационный знак автомобиля, после чего отключил систему GPS.

Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

«В сентябре прошлого года злоумышленник похитил автомобиль «Lexus ES200» стоимостью более 1,8 млн рублей, находившийся в СПК «Орбита» Сакского района», — рассказали в пресс-службе.

Местонахождение похищенного автомобиля было установлено правоохранителями, транспортное средство возвращено собственнику. Теперь суд готовится рассмотреть дело угонщика.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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