Происшествия
Российский военный осужден за превышение скорости в Севастопольской бухте
Военнослужащий осужден в Севастополе за превышение скорости во время катания на лодке, столкновение с другим транспортом и травмирование пассажира.
Об этом сообщил представитель военного следуправления СК России по Черноморскому флоту.
«(Военнослужащий) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, в силу занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)», – говорится в сообщении.
По данным следствия, военный шел на быстроходной лодке БЛ-680 по Севастопольской бухте со скоростью 12,57 узла при установленной скорости движения для маломерных судов в 9 узлов. В какой-то момент мужчина отвлекся и не заметил, как идущая впереди в попутном направлении лодка изменила направление движения. Произошло столкновение.
«В результате столкновения пассажир лодки, которой управлял (военный), выпал за борт и был травмирован, ему причинено телесное повреждение в виде закрытого многооскольчатого перелома правой бедренной кости со смещением костных отломков, которое причинило тяжкий вред здоровью потерпевшего, и другие повреждения», – добавил представитель управления СК.
Решением суда военный получил наказание в виде штрафа в размере 130 тысяч рублей. Кроме этого, удовлетворен гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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