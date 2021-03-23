Российские силовики выявил новые преступления экс-чиновника из Евпатории Тюрягина

фото © rbc.ru

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывших начальника департамента городского хозяйства администрации Евпатории и директора одного из муниципальных унитарных предприятий (МУП), которых подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что в декабре 2019 года действующий на тот момент начальник департамента, чтобы помочь получить знакомому директору МУПа выгоду и поскорее освоить бюджетные средства, использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы. Директор предприятия предоставил акты сдачи-приемки услуг, в которых содержались ложные сведения относительно объема фактически выполненных работ по контракту на ликвидацию несанкционированных свалок в Евпатории», – сообщила Постнова.

Экс-чиновник подписал документы, после этого предприятию необоснованно перечислили денежные средства. Выполненный объем фактических работ не соответствовал указанному в актах. В результате бюджету муниципального образования городской округ Евпатория причинен значительный материальный ущерб на сумму почти в 5,5 млн рублей.

«Нарушение законодательства было выявлено в ходе прокурорской проверки. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления», – добавила Постнова.

В прокуратуре Республики Крым, в свою очередь, сообщили, что дело касается муниципального контракта на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок отходов на территории города, заключенного между департаментом городского хозяйства администрации Евпатории и МУП «Экоград» в декабре 2019 года. Цена контракта составила более 7,5 млн рублей.

«Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, – добавили в прокуратуре. – Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры».

Имя основного подозреваемого в правоохранительных органах не сообщили. По данным Крыминформа, это бывший сотрудник администрации Евпатории Андрей Тюрягин. Известно, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Так, в мае минувшего года его признали виновным по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий. При этом он продолжил работать. Его задержали в рабочем кабинете сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю в июне 2020 года.

Следователи тогда возбудили уголовное дело за аналогичное преступление – в 2017 году он неправомерно запросил 2 миллиона рублей из городского бюджета и незаконно направил на оплату повторной госэкспертизы. В декабре его вновь признали виновным и приговорили к трем годам колонии.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россиянин предстанет перед судом за угон «Лексуса» в Крыму. По версии следствия, с помощью отвертки угонщик заменил регистрационный знак автомобиля, после чего отключил систему GPS.

По факту стройки в Форосском парке возбуждено уголовное дело. Прокуратура выявила серьезные нарушения в Форосском парке.

В Крыму осудили виновников гибели двух детей от ядовитого газа. Индивидуальный предприниматель из Симферополя и его знакомый, признанные виновными в отравлении двух детей по неосторожности ядовитым газом фосфином, приговорены к различным срокам заключения в колонии-поселении.

«Райффайзенбанк» просит признать банкротом «Консоль ЛТД». «Райффайзенбанк» обратился в Арбитражный суд Республики Крым с иском о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Фирма «Консоль ЛТД» (Украина), с кредитной задолженностью почти 4,2 млрд рублей.