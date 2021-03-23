Прогноз погоды в Крыму на вторник 23 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 23 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - дождь (местами очень сильный дождь, мокрый снег, снег), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-восточный с переходом на северо-западный местами 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - дождь (местами очень сильный дождь, мокрый снег), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-восточный с переходом на северо-западный 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-восточный с переходом на северо-западный 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - снег/обледенение (местами очень сильный мокрый снег, снег), уровень опасности оранжевый, гололедно-изморозевое отложение (гололедно-изморозевые отложения), уровень опасности желтый, ветер (местами северо-восточный с переходом на северо-западный 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер С 14 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 92 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 93 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северный 26 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 99 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер С 25 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 94 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 5, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер восточный 18 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 91 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер С 25 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 89 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер восточный 17 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 92 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 7, ночью около 1 градусов. Ветер С 19 км/час, возможны порывы до 38 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 89 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 2, ночью от 0 до 1 градусов. Ветер восточный 20 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 3, ночью от 1 до 3 градусов. Ветер восточный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 5, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 4, в Сочи - 9, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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