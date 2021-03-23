Под Москвой задержали крымчанина за преступление 20-летней давности

В Московской области задержали обвиняемого в разбойном нападении, которое произошло 20 лет назад в Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Отмечается, что в августе 2000 года в одном из сел Красногвардейского района неизвестные проникли в дом местной жительницы, избили ее и забрали все имеющиеся наличные деньги. Общая сумма составила около 300 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к делу причастен тогда еще 25-летний молодой человек.

Однако он покинул территорию Крыма, в связи с чем, задержать его не удалось. Мужчину объявили в розыск.

Все эти 20 лет он жил под чужими документами, вел неприметный образ жизни, соблюдая тщательные меры конспирации, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов.

Полицейским удалось задержать злоумышленника в Московской области и доставить в Крым. Сейчас расследование уголовного дела возобновлено, а обвиняемый находится под стражей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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