Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +3
море +9

Происшествия

Под Москвой задержали крымчанина за преступление 20-летней давности

17:08 вторник, 23 марта 2021

В Московской области задержали обвиняемого в разбойном нападении, которое произошло 20 лет назад в Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Отмечается, что в августе 2000 года в одном из сел Красногвардейского района неизвестные проникли в дом местной жительницы, избили ее и забрали все имеющиеся наличные деньги. Общая сумма составила около 300 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к делу причастен тогда еще 25-летний молодой человек.

Однако он покинул территорию Крыма, в связи с чем, задержать его не удалось. Мужчину объявили в розыск.

Все эти 20 лет он жил под чужими документами, вел неприметный образ жизни, соблюдая тщательные меры конспирации, чтобы не попасть в  поле зрения правоохранительных органов.

Полицейским удалось задержать злоумышленника в Московской области и доставить в Крым. Сейчас расследование уголовного дела возобновлено, а обвиняемый находится под стражей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастополец задолжал более миллиона по штрафам за нарушение ПДД. Сотрудники ГИБДД выявили в Севастополе автовладельца, в отношении которого числилось 542 административных материала на нарушение ПДД.

Россиянин предстанет перед судом за угон «Лексуса» в Крыму. По версии следствия, с помощью отвертки угонщик заменил регистрационный знак автомобиля, после чего отключил систему GPS.

По факту стройки в Форосском парке возбуждено уголовное дело. Прокуратура выявила серьезные нарушения в Форосском парке.

В Крыму осудили виновников гибели двух детей от ядовитого газа. Индивидуальный предприниматель из Симферополя и его знакомый, признанные виновными в отравлении двух детей по неосторожности ядовитым газом фосфином, приговорены к различным срокам заключения в колонии-поселении.

Власть
Российские силовики выявил новые преступления экс-чиновника из Евпатории Тюрягина

Российские силовики выявил новые преступления экс-чиновника из Евпатории Тюрягина

Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывших начальника департамента городского хозяйства администрации Евпатории и директора одного из муниципальных унитарных предприятий (МУП), которых подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями.

Власть
Власти Севастополя хотят запретить секс-шопы

Власти Севастополя хотят запретить секс-шопы

В Севастополе думают, что «открытие интим-магазина на Большой Морской несет угрозу патриотическому и морально-ценностному воспитанию горожан».

Водный кризис
В Крыму предложили сбрасывать в Сиваш рассол от опреснительных станций

В Крыму предложили сбрасывать в Сиваш рассол от опреснительных станций

Ученые из Крымского федерального университета имени Вернадского считают, что рассол, который образовывается от опреснительных установок, можно сбрасывать в озеро Сиваш.

Курорт
Выдержит ли Крым десять миллионов туристов?

Выдержит ли Крым десять миллионов туристов?

Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год, формально природные ресурсы полуострова могут выдержать такую антропогенную нагрузку. Однако этого пока нельзя сказать об инфраструктуре.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации