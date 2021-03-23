Власть
По факту стройки в Форосском парке возбуждено уголовное дело
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Прокуратура выявила серьезные нарушения в Форосском парке.
Об этом сообщила экс-прокурор РК, депутат Госдумы Наталья Поклонская.
Как уже сообщалось, в парке началось масштабное строительство. Застройщик утверждает, что это будет детский лагерь, власти Крыма настаивают: стройки ведется законно. Жители поселка возмущены тем, что под прикрытием оздоровления детей уничтожается известный парк и уникальные деревья.
«Предварительно хочу сообщить, что в ходе прокурорской проверки были выявлены нарушения природоохранного законодательства при проведении строительных работ на территории Форосского парка, – сообщила Поклонская в соцсетях. – По результатам возбуждено уголовное дело и вынесены иные документы прокурорского реагирования».
В тексте использованы материалы: Новый день
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По факту стройки в Форосском парке возбуждено уголовное дело
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