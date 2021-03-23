Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Кировском районе Крыма
Один человек погиб и двое пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовым фургоном, произошедшем в районе поселка Первомайское Кировского района.
Об этом сообщили в управлении ГИБДД МВД по Крыму.
«По предварительным данным, в Кировском районе на 98 километре автодороги Симферополь – Феодосия водитель Ford Transit, двигаясь со стороны Симферополя в сторону Феодосии, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ смертельно травмирован, двое пассажиров автомобиля – получили травмы», – сообщили в УГИБДД.
Как сообщила пресс-служба МЧС Крыма, двое пострадавших госпитализированы в больницу Старого Крыма.
По факту ДТП проводится проверка.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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