Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Кировском районе Крыма

Один человек погиб и двое пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовым фургоном, произошедшем в районе поселка Первомайское Кировского района.

Об этом сообщили в управлении ГИБДД МВД по Крыму.

«По предварительным данным, в Кировском районе на 98 километре автодороги Симферополь – Феодосия водитель Ford Transit, двигаясь со стороны Симферополя в сторону Феодосии, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2104. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ смертельно травмирован, двое пассажиров автомобиля – получили травмы», – сообщили в УГИБДД.

Как сообщила пресс-служба МЧС Крыма, двое пострадавших госпитализированы в больницу Старого Крыма.

По факту ДТП проводится проверка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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