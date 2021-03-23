Новый курорт? Туристы почему-то стали бронировать жилье в Симферополе

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Аналитики отмечают, что, по сравнению с 2019 годом, рост числа бронирований на майские праздники составляет 12%. Конкретно по городам: на 39% выросло число бронирований в Ялте, на 15% — в Севастополе больше, на 375% — в Симферополе.

«Мы отмечаем также снижение числа бронирований на майский отдых в Санкт-Петербурге (-49%), Анапу (-14%), Геленджик (-38%) относительно аналогичного периода 2019 года. Также виден небольшой рост числа бронирований на май в Сочи (6%)», — комментирует Оксана Шустикова, директор по развитию и коммуникациям TVIL.RU.

По статистике, в 2021 году туристы на майских праздниках стали на 7% чаще путешествовать парами, чем компаниями. На 2% меньше, чем в 2019 году, россиян поедут в мае отдыхать с детьми.

Топ-10 популярных городов на майские праздники относительно 2019 года существенно не изменился. Туристы в 2021 году предпочтительнее бронируют жилье на морских курортах России, чем в Санкт-Петербурге. В этом году на майские праздники отели на 4% популярнее, чем в дома.

Относительно 2019 года выросла на 16% стоимость ночи, на 9% продолжительность отдыха, соответственно, увеличился средний чек на 26%.

«Мы ожидаем, что число бронирований после снятия всех карантинных мер в стране будет расти», — комментирует Шустикова. Стабильный рост бронирований наблюдается в Крыму. Также наиболее заметен рост бронирований в Симферополь — почти в 5 раз, по сравнению с 2019 годом.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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