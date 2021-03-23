Власть
Медики Крыма узнали о своей средней зарплате
Главный врач Медицинского центра «Семашко» доложила президенту РФ Путину о 73 000 рублей в среднем по больнице.
Главврач нового крымского многопрофильного медицинского центра (МПМЦ) доложила Валентина Фурсова: «У врачей средний уровень заработной платы – 73 тысячи рублей, это без учета стимулирующих выплат, у медсестер – 49 тысяч, у санитарок – 30 тысяч».
Напомним, что МПМЦ «Семашко» открыли 18 декабря 2020 года. До этого открытия по разным причинам переносились несколько раз. По словам Фурсовой, штат составляют 600 врачей, 300 медсестер и 400 санитаров. Центр оснащен высококлассным оборудованием для высокотехнологических операций.
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