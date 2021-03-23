Крымчанин прострелил собаке голову и пытался задавить его владельца

В Крыму возле фермы, расположенной неподалеку от села Ароматного в Бахчисарайском районе, 82-летний крымчанин застрелил чужую собаку и попытался скрыть следы преступления — вывезти ее тело на автомобиле в неизвестном направлении.

Как рассказал владелец собаки, пес породы алабай Боря прожил у него на ферме шесть лет. Собака была совершенно неагрессивной, за что ее любили все местные жители. Поэтому Боря частенько гулял возле фермы без сопровождения.

«У него никогда не было ни ошейника, ни поводка. Он никогда никого не трогал, у нас в деревне это любой подтвердит. Дети даже приходили и катались на нем, поэтому мы и не боялись его отпускать. В этот вечер мы загнали коров, а Боря остался на улице, и когда я услышал выстрел, у меня что-то внутри оборвалось», — объясняет фермер.

Когда мужчина выбежал на улицу, недалеко от фермы он увидел автомобиль и решил узнать у его владельца, кто стрелял. Но после вопроса последовала неожиданная реакция.

«Он заявил матом, что пес набросился на него, и он его завалил. Мужчина сразу сел в машину и начал ехать на меня, давить. Я смог выхватить руль, вытащил ключ зажигания. Он меня начал пугать шокером, выбежал из машины и схватил вилы, которые были в прицепе. А я в окно машины посмотрел, а там Борька мой лежит мертвый», — делится Олег.

Осознав, что незнакомец убил его собаку, фермер попытался задержать стрелка, но тот оказал сопротивление. После пенсионера все же удалось задержать и вызвать полицию. Бельмаc настаивает, что пес не мог напасть на незнакомца.

«Он стрелял в упор, этого бы он не смог сделать, если бы собака действительно нападала. Он даже не успел бы вытащить обрез из багажника. И следы от выстрела говорят о том, что Боря лежал, а он в него взял и выстрелил», — говорит наш собеседник.

Стоит отметить, что, помимо огнестрельного оружия, в машине у пенсионера был целый арсенал: два топора, один из них окровавленный, а также электрошокер.

«Его родственники угрожали нам, что у них все схвачено, и теперь у нас будут большие проблемы, поэтому мы очень боимся, что убийца Бори не понесет наказание», — сетует фермер.

В тексте использованы материалы: Форпост

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