Власть
Корпус детской больницы в Ялте хотят превратить в общежитие
Шестиэтажный неработающий корпус детской больницы – бывшего санатория «Горняк» – в Ялте может быть переоборудован в общежитие для приезжих учителей и врачей.
С такой инициативой сегодня в ходе рабочего выезда на этот объект выступила глава администрации города Янина Павленко.
«Считаю, что это здание мы вполне можем попросить у республики, в собственности которой оно находится, поскольку оно не используется. Вернем его на баланс города, сделаем общежитие для врачей и учителей, работников социальной сферы и специалистов, которых сегодня не хватает в Ялте», – пояснила она.
По мнению Павленко, это «будет прекрасное решение». Она заверила, что как только будет получено добро от властей Крыма о передаче здания больницы в муниципальную собственность, сотрудники управления капитального строительства сразу примутся за работу – «посмотрят, что нужно сделать, чтобы объект соответствовал параметрам и требованиям общежития».
При этом глава администрации напомнила, что в Ялте сегодня нет муниципальных общежитий. «И если мы сохраним это здание, то сможем привлекать в город молодых специалистов – врачей, учителей и работников других разных сфер, предоставив им жилье», – уточнила она.
По поручению президента России Владимир Путина в Ялте запланировано строительство многофункционального медицинского центра на улице Халтурина, где будут располагаться и специализированные отделения для детей на 60 койко-мест. Сдать в эксплуатацию центр намечено к 1 января 2024 года. В настоящий момент госпитализация детей при необходимости производится в городскую больницу в Ливадии.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов думает, что закрытие автомоек не улучшит график подачи воды в Симферополе. Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на жалобы жителей Симферополя относительно работы автомоек в условиях дефицита воды на полуострове.
Сквер у здания бывшей детской больницы в Ялте попытаются вернуть городу. Ялтинские власти направят в суд иск о возврате в муниципальную собственность земельного участка, расположенного возле здания бывшего санатория «Горняк», в котором до закрытия на реконструкцию в 2016 году располагался один из корпусов детской больницы.
В Ялте не будут сокращать количество НТО в новой схеме их дислокации. Сокращения количества нестационарных торговых объектов по новой схеме их дислокации в Ялте не будет.
В Севастополе при ремонте дороги повредили объект культурного наследия. В Севастополе рабочие во время ремонта дороги на Брестской улице повредили объект культурного наследия – фрагмент оборонительной стены 1905 года возле стадиона «Севастополь».
Российские силовики выявил новые преступления экс-чиновника из Евпатории Тюрягина
Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывших начальника департамента городского хозяйства администрации Евпатории и директора одного из муниципальных унитарных предприятий (МУП), которых подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями.
Власти Севастополя хотят запретить секс-шопы
В Севастополе думают, что «открытие интим-магазина на Большой Морской несет угрозу патриотическому и морально-ценностному воспитанию горожан».
54 случая коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 22 марта на территории Республики Крым подтверждено 54 новых случая коронавирусной инфекции.
Крыму пообещали осадки «как из ведра»
Следующая неделя не порадует крымчан теплом и солнцем. Практически на протяжении всей недели ожидаются обложные дожди и холода.
19 марта
Авария со свадебным кортежем в Крыму попала на видеовидео
20 марта
В ЕС заявили, что не нуждаются в российской вакцине «Спутник V»
Европейский союз не нуждается в российской вакцине от COVID-19 «Спутник V».