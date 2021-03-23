Корпус детской больницы в Ялте хотят превратить в общежитие

Шестиэтажный неработающий корпус детской больницы – бывшего санатория «Горняк» – в Ялте может быть переоборудован в общежитие для приезжих учителей и врачей.

С такой инициативой сегодня в ходе рабочего выезда на этот объект выступила глава администрации города Янина Павленко.

«Считаю, что это здание мы вполне можем попросить у республики, в собственности которой оно находится, поскольку оно не используется. Вернем его на баланс города, сделаем общежитие для врачей и учителей, работников социальной сферы и специалистов, которых сегодня не хватает в Ялте», – пояснила она.

По мнению Павленко, это «будет прекрасное решение». Она заверила, что как только будет получено добро от властей Крыма о передаче здания больницы в муниципальную собственность, сотрудники управления капитального строительства сразу примутся за работу – «посмотрят, что нужно сделать, чтобы объект соответствовал параметрам и требованиям общежития».

При этом глава администрации напомнила, что в Ялте сегодня нет муниципальных общежитий. «И если мы сохраним это здание, то сможем привлекать в город молодых специалистов – врачей, учителей и работников других разных сфер, предоставив им жилье», – уточнила она.

По поручению президента России Владимир Путина в Ялте запланировано строительство многофункционального медицинского центра на улице Халтурина, где будут располагаться и специализированные отделения для детей на 60 койко-мест. Сдать в эксплуатацию центр намечено к 1 января 2024 года. В настоящий момент госпитализация детей при необходимости производится в городскую больницу в Ливадии.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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