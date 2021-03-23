Власть
Из Севастополя в Москву для участия в майском параде отправили 450 курсантов
В Москву для тренировок и последующего участия в параде 9 мая из Севастополя отправили 450 курсантов местного высшего военно-морского училища им. Нахимова.
Об этом сообщается на сайте Минобороны России.
«Всего в мероприятии задействовано 450 курсантов второго и третьего курса всех факультетов, представленных в училище. После прибытия в Москву и размещения курсанты начнут тренировки в соответствии с утвержденным планом подготовки к параду», – сказано в сообщении.
Согласно информации курсантов отправили в Москву железнодорожным сообщением.
В феврале в российском министерстве сообщали, что более двух тысяч военнослужащих Черноморского флота России вакцинируют от коронавируса к параду 9 мая, который также будет проходить в Крыму.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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