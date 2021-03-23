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Власть

Из Севастополя в Москву для участия в майском параде отправили 450 курсантов

В Москву для тренировок и последующего участия в параде 9 мая из Севастополя отправили 450 курсантов местного высшего военно-морского училища им. Нахимова.

Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

«Всего в мероприятии задействовано 450 курсантов второго и третьего курса всех факультетов, представленных в училище. После прибытия в Москву и размещения курсанты начнут тренировки в соответствии с утвержденным планом подготовки к параду», – сказано в сообщении.

Согласно информации курсантов отправили в Москву железнодорожным сообщением.

В феврале в российском министерстве сообщали, что более двух тысяч военнослужащих Черноморского флота России вакцинируют от коронавируса к параду 9 мая, который также будет проходить в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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